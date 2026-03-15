Pas ušetao u dvorište i krvnički ščepao dijete (4) za nogu

Vlasnički pas ujeo je za nogu dječaka (4), u Ulici Braće Stojanovića u Prokuplju.

Prema informacijama, dijete se igralo u svom dvorištu, kada je pas ušao i napao dječaka. Ljudi su jedva uspjeli da odbrane mališana.

Povrijeđeno dijete je prevezeno u Opštu bolnicu Prokuplje, a kako kažu očevici "malino" je dijete ujeo za nogu.

"Zvali smo policiju, kažu ne mogu ništa. Ne znamo koga da zovemo, jer evo pas šeta ulicom, ulazi u dvorišta", kažu očajne komšije ove ulice.

Jedan od komšija kaže da mu je u policiji rečeno da roditelj djeteta može samo privatno da tuži vlasnika.

"A kako mi sada da izađemo iz kuća i dvorišta", dodaje on, prenosi Informer.