Šta Srbima na KiM donosi primjena Zakona o strancima

Primjena Zakona o strancima počeće od sutra, ali uz nekoliko dodatnih mjera, uključujući izdavanje dozvole Vlade Kosova za početni period od 12 mjeseci za srpske radnike i studente, rekao je danas u Prištini izaslanik Evropske unije (EU) za dijalog Kosovo – Srbija Peter Sorensen.

Na konferenciji za novinare nakon sastanka sa premijerom samoproglašene Republike Kosovo Albinom Kurtijem, Sorensen je naglasio da proces zakonskih izmjena zahtijeva vrijeme, ali je pohvalio posvećenost Vlade Kosova i obavezu premijera da izmijeni zakon bez prekidanja pružanja javnih usluga.

PRIVREMENE DOZVOLE ZA RADNIKE I STUDENTE

"Ključni prioritet Vlade je obezbjeđivanje dozvola za radnike i studente za početni period od 12 mjeseci, kako se ne bi ometalo pružanje zdravstvenih i obrazovnih usluga. Priznavanje ličnih karata treba da bude dozvoljeno do 2026. godine i Vlada treba da registruje pojedince u skladu sa zakonima Kosova", rekao je Sorensen.

On je takođe naglasio važnost konsultacija sa predstavnicima srpske zajednice kako bi se obezbijedila njihova saglasnost i sprovođenje pravednog i inkluzivnog procesa.

ŠTA PREDVIĐA ZAKON

Zakon o strancima predviđa da svi oni koji nemaju dokumenta samoproglašene Republike Kosova moraju da dobiju boravišnu dozvolu, dok vozila sa stranim registarskim tablicama neće moći da saobraćaju duže od tri mjeseca ili samo na osnovu posebnog ovlašćenja.

Za strane državljane koji prekrše uslove boravka na Kosovu i Metohiji, Zakon o strancima predviđa stroge mjere, od novčanih kazni do naloga za napuštanje zemlje.

Zakon najviše pogađa državljane Albanije i Srbije. Jedan od pogođenih sektora su zaposleni i studenti Univerziteta u Sjevernoj Mitrovici i zdravstveni radnici koji rade u institucijama po sistemu Srbije.

Zakon o strancima usvojen je 2013. godine, dok je Zakon o vozilima usvojen 2017. Njihova primjena je prvobitno bila najavljena za kraj prošle godine, zatim odložena za januar. Vlasti na Kosovu sprovele su informativnu kampanju tokom nekoliko sedmica u tom periodu. Nakon toga primjena je ponovo odložena do 15. marta.