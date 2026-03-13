Gusti dim se nadvio nad Novim Sadom zbog velikog požara

Autor:ATV
13.03.2026
20:39
Komentari:0
U Dumbovu, dijelu Beočina prema Rakovcu, večeras je izbio požar u ritu, a dim se širi i Novim Sadom.
U Upravi za vanredne situacije rekli su za RTS da gori trska i da stambeno naselje koje je u blizini nije ugroženo.
Na terenu su vatrogasci i policija koja udaljava ljude sa puta.
U selu Rakovac se osjeća miris paljevine, a pod gustim, crnim dimom je i veći dio Novog Sada.
