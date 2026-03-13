Gusti dim se nadvio nad Novim Sadom zbog velikog požara

U Dumbovu, dijelu Beočina prema Rakovcu, večeras je izbio požar u ritu, a dim se širi i Novim Sadom.

U Upravi za vanredne situacije rekli su za RTS da gori trska i da stambeno naselje koje je u blizini nije ugroženo.

Na terenu su vatrogasci i policija koja udaljava ljude sa puta.

U selu Rakovac se osjeća miris paljevine, a pod gustim, crnim dimom je i veći dio Novog Sada.