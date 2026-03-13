Logo
Policajac nakon ubistva pobjegao u BiH: Osuđen Igor Avramović

Telegraf

13.03.2026

13:03

Foto: Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije

Policajac Igor Avramović (30) iz Priboja u ponovljenom postupku pred Apelacionim sudom u Kragujevcu osuđen je na 13 godina zatvora zbog ubistva sugrađanina Ervina Ćelahmetovića.

Apelacioni sud odbio je kao neosnovane žalbe Višeg javnog tužilaštva u Užicu i potvrdio prvostepenu presudu, koja je time postala pravosnažna. Osuđeni su i Igorovi pomagači – Natalija Avramović na godinu dana zatvora i Mihajlo Stojkanović na šest mjeseci zatvora.

Igor Avramović je osuđen jer je 21. maja 2023. godine, oko ponoći, u kafiću u centru Priboja, naočigled prisutnih, ubio Ćelahmetovića.

Svijet

Pucnjava u hotelskoj sobi: Jedan policajac ubijen, drugi ranjen

Prema navodima optužnice, Avramović je bez ikakvog povoda prišao Ćelahmetoviću i više puta ga udario u predjelu glave, nakon čega je on pao na pod i izgubio svijest.

Kako su nakon zločina ispričali očevici, policajac je iz Beograda došao u rodni Priboj za vikend i bio u društvu kolege iz tog grada. Stajali su za šankom, nakon čega je Avramović prišao stolu za kojim je sjedio Ervin i ušao s njim u raspravu. Kada je Ervin pokušao da se udalji, Avramović je počeo da ga udara i tukao ga sve dok muškarac nije pao na pod i ostao nepomičan.

Društvo

Društvo

Od početka godine tri slučaja bakterijskog meningitisa u Srpskoj

U lokalu se začula vriska, a potom i povici: „Nemoj, Igore, ubi ga“, dok su cijeli događaj snimile kamere ugostiteljskog objekta.

Istraga je pokazala da je Avramović, dok je udarao Ćelahmetovića, u ruci imao bokser, što je dodatno doprinijelo težini povreda koje su na kraju bile kobne. Ervin Ćelahmetović preminuo je dva sata kasnije u Opštoj bolnici u Priboju od posljedica zadobijenih povreda.

Nakon napada, Avramović je pobjegao sa lica mjesta i uz pomoć prijatelja prešao u Bosnu i Hercegovinu, gdje je uhapšen pet dana kasnije.

Hronika

Hronika

Iznesene završne riječi u slučaju "Džena Gadžun": Traži se osuđujuća presuda

Iako je prvobitno objavljeno da je uhapšen u poslijepodnevnim časovima, kasnije je saopšteno da je i dalje na slobodi i da se za njim traga. U međuvremenu su uhapšena trojica njegovih pomagača. Prve informacije ukazivale su da je uhapšena djevojka zaposlena na graničnom prelazu kao granična policajka, što je probudilo sumnju da je Avramović napustio državu. Pored nje, uhapšeni su i Igorov otac i rođak, kojima je određen pritvor.

Avramović je u Srbiju izručen u junu 2023. godine, a u tužilaštvu se branio ćutanjem. U njegovom odsustvu obavljana su vještačenja i ispitivanja svjedoka.

(Telegraf)

Igor Avramović policajac

Priboj

Komentari (0)
