Hegset: Novi iranski vođa Modžtaba Hamnei vjerovatno unakažen

Izvor:

Tanjug

13.03.2026

13:56

Хегсет: Нови ирански вођа Моџтаба Хамнеи вјероватно унакажен
Foto: Tanjug / AP

Novi vrhovni vođa Irana ajatolah Modžtaba Hamnei je ranjen i "vjerovatno unakažen", izjavio je danas ministar odbrane Sjedinjenih Američkih Država Pit Hegset dovodeći u pitanje njegovu legitimnost i zdravstveno stanje nakon napada u kojem je, prema izvještajima, povrijeđen.

Hegset je na brifingu u Pentagonu kritikovao prvo javno saopštenje koje se pripisuje Hamneiju, ocijenivši ga kao "slabo" i istakavši da nije objavljen ni audio, ni video-snimak novog iranskog lidera, prenio je NBC Njuz.

- Iran ima mnogo kamera i mnogo uređaja za snimanje glasa. Zašto onda pisano saopštenje? Mislim da znate zašto - rekao je Hegset.

Доналд Трамп-12032026

Svijet

Tramp: Vjerujem da je vrhovni vođa Irana Modžtaba Hamnei još uvijek živ

On je dodao da je Hamneijev otac mrtav, da je novi vođa "uplašen, povrijeđen i u bjekstvu", kao i da nema legitimitet.

- To je za njih potpuni haos. Ko je zapravo na vlasti? Iran možda ni sam ne zna - naveo je američki ministar odbrane.

Modžtaba je u četvrtak prvi put iznio javne stavove u pisanom saopštenju koje je pročitao voditelj na iranskoj državnoj televiziji.

Моџтаба Хамнеи

Svijet

Modžtaba Hamnei u komi, ostao bez noge?

Modžtaba Hamnei preuzeo je vođstvo u Iranu nakon smrti svog oca, ajatolaha Alija Hameneija 28. februara.

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je ranije danas da vjeruje da je novoimenovani vrhovni vođa Irana Modžtaba Hamnei još živ "u nekom obliku", iako se nije pojavljivao u javnosti od početka rata u Iranu.

- Mislim da vjerovatno jeste. Mislim da je povrijeđen, ali mislim da je vjerovatno živ 'u nekom obliku'", rekao je Tramp za Foks njuz.

U svjetskim medijima su se pojavile informacije da je Hamnei povrijeđen i da je možda u komi poslije američko-izraelskih udara u kojima je ubijen njegov otac tokom napada na kompleks u Teheranu 28. februara.

