Američki mediji: Formiraju se redovi za rusku naftu

Počinju da se formiraju redovi kupaca ruske nafte, objavio je Si-En-Bi-Si.
Kako navodi televizija, tajlandska vlada je već saopštila da planira pregovore o nabavci ruske nafte.
Japan razmatra to pitanje, dok Indija ima namjeru da izvuče korist iz činjenice da su ublažene američke sankcije na rusku naftu u tranzitu.
SAD su izdale su novu opštu licencu kojom se privremeno dozvoljava prodaja ruske sirove nafte i derivata, utovarenih na brodove do 12. marta.
Prema riječima Dmitrijeva, mjera će se odnositi na 100 miliona barela nafte iz Rusije.
