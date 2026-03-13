Logo
Američki mediji: Formiraju se redovi za rusku naftu

Izvor:

Sputnik Srbija

13.03.2026

09:25

Нафта
Foto: Pixabay/McRonny

Počinju da se formiraju redovi kupaca ruske nafte, objavio je Si-En-Bi-Si.

Kako navodi televizija, tajlandska vlada je već saopštila da planira pregovore o nabavci ruske nafte.

Japan razmatra to pitanje, dok Indija ima namjeru da izvuče korist iz činjenice da su ublažene američke sankcije na rusku naftu u tranzitu.

SAD su izdale su novu opštu licencu kojom se privremeno dozvoljava prodaja ruske sirove nafte i derivata, utovarenih na brodove do 12. marta.

Prema riječima Dmitrijeva, mjera će se odnositi na 100 miliona barela nafte iz Rusije.

(sputnik srbija)

