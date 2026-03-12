Svijet u ratu za naftu, a kod Hajre u Barama nafta teče u rijeku

Dar prirode

"Ovo je žalosno... Bog nam dao crno zlato. Pogledaj ti to. Ovo bi moglo biti sreća za nas Bosance. Da nas niko ne ugnjetava, da nas niko ne ucjenjuje. Možemo mi da ucjenjujemo samo ako znamo", govori Bilalić reporteru "Avaza".

Priroda je svoje odradila, govori Bilalić.

"Ali nemamo mi starješine dobre. Starješine ne interesuje sirotinja. Da pomognu narodu. Naša d‌jeca idu vani, a mi imamo naša bogatstva. A mi imamo zlato koje nam priroda da i voda nosi", kaže Hajrudin Bilalić dok pokazuje na prvi izvor nafte.

Smatra da je ovo u Njemačkoj, da kap jedna ne bi propala.

"A kod nas sirotinja, puni su kontejneri. Ja sam 1996. došao ovd‌je, bilo je smetlište i kako smo čistili pokazalo mi je jednu mrlju. Ta je mrlja se samo širila. I eto od tada, do danas nikada nije prestalo da izvire", svjedoči Hajrudin Bilalić.

3.000 metara

Objašnjava i prepričava ono što gleda svaki dan.

"Ona bije kraj ove cijevi. Izvire stalno. Dolazile su neke ekipe i snimale. Ja sam razumio neke geologe iz Makedonije i da treba veća bušotina da se uradi negd‌je do 3.000 metara. Da ima neka ploča, ne znam koliko reče da ima barela", kaže ovaj skromni čovjek.

Pokazao je i drugi izvor. U šipražju na istoj njivi. Iz njega uze nafte i namaza ruke.

"Crno zlato", govori kroz smijeh.

Namaže kožu naftom

"Kad je ljetni period, namažem kožu. Cijeli dan budem na suncu, nema opekotina, nema ništa. Nema da te boli koža. To ti ježiva istina, jer sam lično to iskoristio na svojim leđima - kaže na kraju, ozmeđu ostalog, Hajrudin Bilalić.