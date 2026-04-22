MUP pozvao na oprez: Moguća krađa preko lažnih kazni

Na brojeve telefona građana Srbije stižu SMS prevare, pod lažnim imenom Ministarstva unutrašnjih poslova Uprave saobraćajne policije.
U spornoj SMS poruci, govori se o navodnom saobraćajnom prekršaju, za koji je potrebno platiti kaznu u roku od 24 časa.
Na samom početku SMS poruke, navodi se kako je poslata u ime Ministarstva unutrašnjih poslova - eUprave.
"Obavještenje o prekršaju: Vaš prekršaj korišćenja elektronskog uređaja tokom vožnje je zabilježen radarom i unijet u sistem. Imate 48 sati da dobijete popust od 50% na kaznu. Preporučujemo vam da odmah riješite ovaj problem", navodi se u poruci.
Dalje su navedeni navodni mogući načini plaćanja, a između ostalih, kao preporučen navedena je zvanična platforma za plaćanje eUprava i u prilogu je ostavljen link.
Pozivni broj sa kog je poslata ova poruka, glasi +63 i pripada Filipinima.
Kako nije prvi put da se događaju SMS prevare pod lažnim imenom MUP-a, nadležni su upozorili građane na zloupotrebu ličnih podataka i naziva državnih organa.
Kako su istakli, zvanična komunikacija MUP-a sa građanima u vezi sa saobraćajnim prekršajima vrši se isključivo preko portala eUprava, putem usluge elektronskog sandučeta, a nikako putem SMS poruka.
"Pozivamo građane da ne otvaraju sumnjive linkove iz SMS poruka, ne unose lične i bankarske podatke na neprovjerenim sajtovima i da sve informacije provjeravaju isključivo preko portala eUprava ili nadležnih organizacionih jedinica MUP-a. Ministarstvo unutrašnjih poslova nastaviće da preduzima mjere radi zaštite građana i sprečavanja zloupotreba", navode iz MUP.
