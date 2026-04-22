Maskirna uniforma i šljem sa kamerom: Hapšenje u Srbiji zbog ratovanja u ukrajinskoj vojsci

22.04.2026 12:11

Документа српског држављанин која показују да је био припадник украјинске војске
U Srbiji je, zbog učešća u ratu u stranoj državi, uhapšen 20-godišnji mladić kod kojeg je pronađena prateća dokumentacija o stupanju u službu u ukrajinskoj vojsci.

Prilikom hapšenja kod osumnjičenog čiji su inicijali F.Đ. pronađena je vojna knjižica ukrajinske vojske, kompletna maskirna uniforma sa obilježjima ukrajinske vojske, šljem sa ugrađenom kamerom.

On je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo učestvovanje u ratu ili oružanom sukobu u stranoj državi, saopšteno je iz MUP Srbije, a prenosi Srna.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Hapšenje su po nalogu Višeg tužilaštva u Beogradu izvršili pripadnici MUP-a, UKP, Službe za borbu protiv terorizma i Bezbjednosno-informativne agencije.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

