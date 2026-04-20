Na putu ka prelazu Brnjak ispisan grafit "UČK"

Nepoznata lica ispisala su grafit "UČK" na putu ka administrativnom prelazu Brnjak kod jezera Gazivode u opštini Zubin Potok.

Srbi, koji su uočili i fotografisali grafit, istakli su da je ovo još jedna u nizu provokacija upućena srpskom narodu sa ciljem unošenja straha i nemira.

Oni su naglasili da su ovakve provokacije redovna pojava, ali ih svaki put dodatno uznemire, prenosi Kosovo onlajn.