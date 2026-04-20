Kozarev: Konaković bi vikanjem na Srbiju da dobije izbore u Sarajevu

Ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Elmendin Konaković htio bi da vikanjem na Srbiju dobije izbore u Sarajevu, a ne ekonomskim mjerama, rekao je generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Srbije Dušan Kozarev.

Kozarev je naveo da Konaković ne može da se pohvali ekonomskim rezultatima za razliku od Srbije pod vođstvom predsjednika Aleksandra Vučića koju, kako je ocijenio, u svijetu dostojanstveno predstavlja ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić.

"Da ne ulazim u to da nije higijenski uvlačiti članove najuže porodice u takve prizemne pokušaje obračuna. To onda otvara dodatne horizonte širenja toga svega, a tako nešto niko ne želi, siguran sam. Eto. Samo toliko", naveo je Kozarev na Iksu.

On je naveo da samo građani Srbije odlučuju ko će da je vodi, da to nije posao ni zamjenika predsjednika Stranke slobode i pravde Borka Stefanovića koji "preko cenzusa od tri posto ne prebacuje" niti "Elmedina, koji bi da dobije izbore u Sarajevu tako što bi da viče na Srbiju, a ne ekonomskim mjerama", prenosi Srna