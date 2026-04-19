Macut: Jasenovac - vječna opomena koja snažno odjekuje

Premijer Srbije Đuro Macut izjavio je da je Jasenovac opomena koja snažno odjekuje kako se genocid nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH nikad ne bi ponovio.

Macut je, povodom Dana sjećanja na žrtve genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH u Drugom svjetskom ratu, poručio da se na mjestu kao što je Jasenovac uči da je pamćenje čin poštovanja, a ne osvete.

On je ukazao da se Dan sjećanja obilježava sa naučenom važnom lekcijom, te da se sa dubokim bolom svi danas osvrću i na 81 godinu od proboja posljednje grupe logoraša iz Jasenovca.

- Oba ova povoda, snažna su opomena koja i danas snažno odjekuje, a treba da odjekuje i u budućnosti - da se nikad ne bi ponovila! - istakao je Macut.

On je dodao da sjećanje na njihovo stradanje obavezuje da budemo dostojni njihove žrtve, ne samo kroz tugu, već kroz odgovornost, saopšteno je iz Vlade Srbije.

- Vjerujem da je snaga jednog naroda u tome da sačuva istinu, ali i da gradi budućnost u kojoj se zlo nikada više neće ponoviti - naglasio je Macur.

On je rekao da Srbija ostaje posvećena kulturi sjećanja, njegovanju istine i izgradnji mira i saradnje sa svima.

- Samo tako možemo biti sigurni da generacije koje dolaze žive u svijetu dostojnom čovjeka - poručio je Macut.

U Kozarskoj Dubici i Donjoj Gradini danas se obilježava Dan sjećanja na žrtve ustaškog zločina genocida u koncentracionom logoru Jasenovac, uz prisustvo najviših zvaničnika Republike Srpske i Srbije.

Prema podacima Spomen-područja Donja Gradina, u zloglasnom logoru Jasenovac tokom Drugog svjetskog rata stradalo je 700.000 žrtava ustaškog zločina, među kojima 500.000 Srba, 40.000 Roma, 33.000 Jevreja i 127.000 antifašista. U Jasenovcu je ubijeno 20.000 djece.

Vlada Republike Srpske proglasila je 19. april Danom žalosti.