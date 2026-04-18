Akcija policije: Pronađena velika količina oružja, uhapšene tri osobe

U Beogradu su uhapšena tri lica, u čijim stanovima je pronađena velika količina raznog oružja, municije, droga, falsifikovane isprave i vozila.

Policija je pretresom stanova i drugih prostorija na području grada Beograda koje su osumnjičeni koristili, pronašla i oduzela tri puške, od kojih jedan snajper i jedna automatska, pištolj, automatski pištolj, automat, više prigušivača i okvira za municiju, laserski nišan i druge dodatke za oružje.

Oduzeto je i više od 320 komada municije različitog kalibra i više stotina grama materije za koju postoje osnovi sumnje da je eksploziv sa detonatorskom kapislom, saopšteno je iz MUP-a Srbije.

Pronađena su tri presovana paketa i više kesica marihuane, više vagica za precizno mjerenje i druga oprema, falsifikovane isprave, više komada hladnog oružja, silikonska maska, kao i motocikl i teretno vozilo.

Lica čiji su inicijali A. Ž., D. G. i P. J. uhapšeni su zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivična djela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i falsifikovanje isprava.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

Beogradski mediji su javili da je u ovoj akciji policije razbio ogranak takozvanog "Vračarskog klana", nakon višemjesečnog intenzivnog operativnog rada i prikupljanja dokaza.