Akcija policije: Pronađena velika količina oružja, uhapšene tri osobe

18.04.2026 12:38

Полиција Србија
Foto: MUP Srbije

U Beogradu su uhapšena tri lica, u čijim stanovima je pronađena velika količina raznog oružja, municije, droga, falsifikovane isprave i vozila.

Policija je pretresom stanova i drugih prostorija na području grada Beograda koje su osumnjičeni koristili, pronašla i oduzela tri puške, od kojih jedan snajper i jedna automatska, pištolj, automatski pištolj, automat, više prigušivača i okvira za municiju, laserski nišan i druge dodatke za oružje.

Oduzeto je i više od 320 komada municije različitog kalibra i više stotina grama materije za koju postoje osnovi sumnje da je eksploziv sa detonatorskom kapislom, saopšteno je iz MUP-a Srbije.

Pronađena su tri presovana paketa i više kesica marihuane, više vagica za precizno mjerenje i druga oprema, falsifikovane isprave, više komada hladnog oružja, silikonska maska, kao i motocikl i teretno vozilo.

Lica čiji su inicijali A. Ž., D. G. i P. J. uhapšeni su zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivična djela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i falsifikovanje isprava.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

Beogradski mediji su javili da je u ovoj akciji policije razbio ogranak takozvanog "Vračarskog klana", nakon višemjesečnog intenzivnog operativnog rada i prikupljanja dokaza.

Beograd

akcija policije

Srbija

Oružje

Više iz rubrike

НИС-у продужена лиценца за 60 дана

Srbija

NIS-u produžena licenca za 60 dana

18 h

0
Пад крана у Београду

Srbija

Zatvoreno gradilište nakon smrti radnika: Mjesto nesreće nebezbjedno i rizično

20 h

0
Оптужени за убиство Ное Миливојев први пут проговорио о злочину! До детаља описао све, приказане и узнемирујуће фотографије!

Srbija

Optuženi za ubistvo Noe Milivojev prvi put progovorio o zločinu! Do detalja opisao sve, prikazane i uznemirujuće fotografije!

22 h

0
Aleksandar Vučić i Milorad Dodik

Srbija

Vučić i Dodik o strateškim pitanjima: U ned‌jelju zajedno u Donjoj Gradini

23 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

42

Autom udario pješaka u želji da ga ubije: Uhapšen 28-godišnjak

15

42

Lavrov: Aktivno se razmatra koncept novog vojnog bloka

15

39

"Sječa stabala na obali Vrbasa nedopustiva, zelenilo u gradu devastirano"

15

24

Gugl aplikacija za koju možda niste čuli, a besplatna je i korisna

15

17

Dodik: Srpski narod neće nikada biti manjina u BiH

