NIS-u produžena licenca za 60 dana

ATV
17.04.2026 20:48

НИС-у продужена лиценца за 60 дана
Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović rekla je danas da je Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) američkog Ministarstva finansija produžila licencu za rad Naftnoj industriji Srbije do 16. juna.

"Dobili smo dobre vijesti iz SAD da je produžena licenca za rad NIS-u za 60 dana, što je veoma važno za stabilnije planiranje kupovine sirove nafte, siguran rad rafinerije u Pančevu i pouzdano snabdijevanje naftnim derivatima u zemlji. Ovo produženje predstavlja pozitivan signal napretka u pregovorima o promjeni vlasništva između mađarskog MOL-a i ruskog Gaspromnjefta. Za našu državu je najvažnije da NIS nastavi sa stabilnim poslovanjem, očuva radna mesta i doprinosi energetskoj sigurnosti Srbije", rekla je Đedović Handanović i dodala da je za državu primarno da se NIS trajno ukloni sa liste američkih sankcija kako bi kompanija mogla da realizuje dugoročne nabavke sirove nafte, dok je drugi cilj povećanje udela Srbije u vlasništvu za pet odsto čime će dobiti veću mogućnost za kontrolu upravljanja i uticaja u kompaniji.

Istakla je da je država uspjela da sačuva stabilnost snabdijevanja svim energentima po pristupačnim cijenama uprkos otežanom poslovanju NIS-a u prethodnih godinu i po dana, činjenici da gotovo 100 dana u Srbiju nije stizala sirova nafta, kao i najvećoj energetskoj krizi sa kojom se svet suočio zbog situacije na Bliskom istoku.

"Takođe, najviše rukovodstvo MOL-a će u subotu boraviti u Beogradu a operativni timovi od utorka a kako bismo razgovarali o svim detaljima”, navodi ministarka.

Đedović Handanović dodaje i da će javnost biti obaviještena o svakom značajnom koraku narednih dana i nedjelja.

(Novosti)

