Zatvoreno gradilište nakon smrti radnika: Mjesto nesreće nebezbjedno i rizično

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je da se zapečati kabina i komandni orman krana koji se 7. aprila obrušio na gradilištu novog mosta na Savi, kada je jedan radnik poginuo, a trojica su povrijeđena. Građevinski inspektor je donio i rješenje o zatvaranju gradilišta, pošto je procijenjeno da je nebezbjedno i rizično za boravak ljudi.

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je javni tužilac tog tužilaštva, povodom nesreće u kojoj je došlo do udara krana u telehender u kojoj je jedan radnik poginuo, a trojica su povrijeđena, 9. aprila izašao na lice mjesta i obavio višesatni uviđaj kojem su prisustvovali sudski vještak za oblast sigurnosti i bezbjednosti na radu, sudski vještak saobraćajno - tehničke struke, inspektori rada i republički građevinski inspektor iz Ministarstva građevinarstva i infrastrukture.

"Javni tužilac je donio naredbu za komisijsko vještačenje u cilju utvrđivanje da li je predmetni kran bio adekvatno postavljen i tehnički ispravan, da li je njime upravljano u skladu sa pravilima struke, da li je kran bio adekvatne nosivosti, kao i u cilju utvrđivanja svih drugih okolnosti koje su dovele do smrti i povređivanja radnika, a u koju svrhu je izvršeno ponovno fotografisanje lica mesta od strane vještaka", navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je javni tužilac takođe naložio da se pribavi sva dokumentacija koja se tiče bezbjednosti na radu i uputstvo za rukovanje kranom, kao i da se očitaju svi podaci sadržani u telemetriji krana na koji način će tužilaštvu postati dostupne sve informacije koje je kran prikupio i poslao elektronski, te da se zapečati kabina i komandni orman krana.

"Donijeto je i rješenje o zatvaranju gradilišta od strane građevinskog inspektora, imajući u vidu da je procijenjeno da je lice mjesta nebezbjedno i rizično za boravak ljudi na njemu, nakon čega su, po nalogu javnog tužioca, policijski službenici snimili lice mjesta, koji dokazi će takođe biti korišćeni u svrhu vještačenja", ističe se u saopštenju Trećeg osnovnog javnog tužilaštva.

(Mondo)