Srušio se kran sa 350 tona metalne konstrukcije: Poginuo radnik na gradilištu

Danas popodne se srušio kran na gradilištu kod Brankovog mosta. Jedna osoba je poginula, dok su dvije povrijeđene.

Kako RTS nezvanično saznaje, na novom gradilištu kod Brankovog mosta srušio se kran koji je nosio metalnu konstrukciju, tom prilikom je jedna osoba poginula, a dva radnika su povrijeđena.

Prilikom pada krana, na novom gradilištu kod Brankovog mosta, povrijeđena su dva radnika koja su prevezena u Urgentni centar.

Iz Hitne pomoći su potvrdili da je jedna osoba stradala.

Na terenu su dvije ekipe Hitne pomoći.

Kran je bio natovaren metalnom konstrukcijom teškom 350 tona, nezvanično saznaje RTS.

Nastradao kineski državljanin

Kako su objavile Novosti, u nesreći je stradao kineski državljanin.

Oglasilo se Ministarstvo građevinarstva

"Sa dubokim žaljenjem obavještavamo javnost da je danas oko podneva na gradilištu na izgradnji mosta preko rijeke Save u Beogradu došlo do nesreće u kojoj je jedan radnik, državljanin NR Kine, izgubio život. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture izražava iskreno saučešće porodici nastradalog kineskog radnika. U ovom teškom trenutku, naše misli su uz porodicu nastradalog i uz dva povrijeđena radnika". navodi se u saopštenju ove institucije.