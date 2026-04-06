Greška mašinovođe uzrok iskliznuća voza na relaciji Subotica-Beograd

Greška mašinovođe uzrok je iskliznuća sa šina putničkog voza koji je saobraćao iz Subotice ka Beogradu, u stanici Lovćenac - Mali Iđoš, saopšteno je večeras iz kompanije "Srbijavoz".

Internim kontrolama i nalazima stručnih službi "Srbijavoza" utvrđeno je da je uzrok ovog događaja ljudski faktor, odnosno da mašinovođa nije postupio po naredbi koju je dobio iz Telekomande, navodi se u saopštenju.

Protiv zaposlenog je pokrenut disciplinski postupak i izrečene su mu sankcije u skladu sa utvrđenim odgovornostima.

- Naglašavamo da je infrastruktura na ovoj dionici pruge ispravna i da je pruga bezbjedna za dalje odvijanje željezničkog saobraćaja - dodaje se u saopštenju.

Iz "Srbijavoza" podsjećaju da u incidentu nije bilo povijeđenih, da je materijalna šteta minimalna i da je za putnike u najkraćem roku obezbijeđen nastavak putovanja drugim vozom ka Beogradu.

U saopštenju se dodaje da je voz sa šima iskliznuo juče pri brzini od 10 kilometara na sat.

(SRNA)