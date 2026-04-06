Greška mašinovođe uzrok iskliznuća voza na relaciji Subotica-Beograd

ATV
06.04.2026 21:48

Србија воз исклизнуо из шина
Foto: Instagram / 192_rs

Greška mašinovođe uzrok je iskliznuća sa šina putničkog voza koji je saobraćao iz Subotice ka Beogradu, u stanici Lovćenac - Mali Iđoš, saopšteno je večeras iz kompanije "Srbijavoz".

Internim kontrolama i nalazima stručnih službi "Srbijavoza" utvrđeno je da je uzrok ovog događaja ljudski faktor, odnosno da mašinovođa nije postupio po naredbi koju je dobio iz Telekomande, navodi se u saopštenju.

Društvo

Duge kolone automobila na granicama, evo koliko se čeka

Protiv zaposlenog je pokrenut disciplinski postupak i izrečene su mu sankcije u skladu sa utvrđenim odgovornostima.

- Naglašavamo da je infrastruktura na ovoj dionici pruge ispravna i da je pruga bezbjedna za dalje odvijanje željezničkog saobraćaja - dodaje se u saopštenju.

Iz "Srbijavoza" podsjećaju da u incidentu nije bilo povijeđenih, da je materijalna šteta minimalna i da je za putnike u najkraćem roku obezbijeđen nastavak putovanja drugim vozom ka Beogradu.

Republika Srpska

Minić poručio Blanuši: Gorivo za sjetvu uveliko preuzeto

U saopštenju se dodaje da je voz sa šima iskliznuo juče pri brzini od 10 kilometara na sat.

(SRNA)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Vozovi

željeznička nesreća

željeznička pruga

Srbijavoz

Voz iskočio iz šina

Pročitajte više

Детаљи трагедије у Хрватској: "Ловац на тракторе" погинуо пунећи топ

Region

Detalji tragedije u Hrvatskoj: "Lovac na traktore" poginuo puneći top

10 h

0
Трамп: Приоритет отварање Ормуског мореуза

Svijet

Tramp: Prioritet otvaranje Ormuskog moreuza

10 h

0
Полиција аутомобил

Hronika

Nezgoda u centru grada, jedna osoba povrijeđena

10 h

0
Петер Сијарто

Svijet

Sijarto: Ukrajina pokušava da odsječe Evropu od ruskih energenata

10 h

0

Više iz rubrike

Ротација на поицијском аутомобилу.

Srbija

Trudnica ostala zarobljena u automobilu koji je sletio u jezero

10 h

0
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Srbija

Uhapšen muškarac: Pucao na policiju tokom potjere

11 h

0
Радник ради на стубу за струју.

Srbija

Radnik iz bijesa isključio struju cijelom naselju

12 h

0
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Srbija

Drama u Srbiji: Nestali majka i četvoro djece, otkrivena strašna istina

13 h

0

07

38

Najbolji na svijetu: Jokićev moćni tripl-dabl za nestvaran preokret

07

33

Vens stigao u Mađarsku da podrži Orbana

07

25

Horoskop za utorak: Dan odluka za Ovna i iznenađenja za Vodoliju

07

15

Danas slavimo Blagovijesti! Ako uradite ovo imaćete jako lošu godinu

07

12

Večeras ističe ultimatum

