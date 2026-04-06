Tramp: Prioritet otvaranje Ormuskog moreuza

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da je ponovno otvaranje Ormuskog moreuza najveći prioritet u pregovorima sa Iranom.
"To je ustupak koji Vašington očekuje od Teherana kao dio sporazuma", rekao je Tramp.
Hronika
Nezgoda u centru grada, jedna osoba povrijeđena
On je naglasio da Iran mora da pristane na sporazum sa Sjedinjenim Državama koji važi do sutra i kojim se Teheran obavezuje da će obezbijediti slobodan promet nafte kroz Ormuski moreuz.
Američki predsjednik smatra da bi iranski narod trebalo da ustane protiv teheranskih vlasti ako se proglasi prekid vatre, ali da shvata da je to izrazito opasno.
Svijet
Sijarto: Ukrajina pokušava da odsječe Evropu od ruskih energenata
On je dodao da ima i konačni plan za rješavanje iranskog sukoba, ali da ga neće otkriti javnosti.
(SRNA)
