Pametni telefoni noću razmjenjuju podatke

06.04.2026 20:40

Nesanica telefon krevet
Foto: cottonbro studio/Pexels

Većina korisnika smatra da je telefon „neaktivan“ kada je ekran ugašen i uređaj stoji na punjaču tokom noći. Ipak, stručnjaci za digitalnu bezbjednost upozoravaju da pametni telefoni i tada nastavljaju da razmjenjuju podatke u pozadini, često bez jasnog znanja korisnika. Ova tiha aktivnost može imati značajan uticaj na privatnost, naročito ako se ne kontrolišu sistemska i aplikacijska podešavanja.

Čak i kada se telefon ne koristi, operativni sistem i aplikacije obavljaju niz automatskih zadataka. To uključuje provjeru ažuriranja, sinhronizaciju mejlova i naloga, održavanje veze sa serverima za obavještenja, kao i slanje različitih telemetrijskih podataka. U osnovi, dio ove aktivnosti je neophodan za normalno funkcionisanje uređaja, ali problem nastaje kada količina podataka prelazi ono što je zaista potrebno, prenosi PCPress.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Čestitke Trampu i Hegsetu na istorijskoj misiji spasavanja dva američka pilota u Iranu

Bezbjednosni stručnjaci ističu da se u pozadini često razmjenjuju identifikatori uređaja, reklamni ID-jevi i metapodaci o korištenju aplikacija. U određenim slučajevima, prenose se i podaci vezani za približnu lokaciju, zasnovani na Vi-Fi mrežama ili Blutut signalima, čak i kada GPS nije eksplicitno uključen. Ovi podaci se najčešće koriste za analitiku i personalizovano oglašavanje, ali istovremeno mogu predstavljati rizik po privatnost jer omogućavaju detaljnije profilisanje korisnika.

Važno je naglasiti da ovakva razmjena podataka nije uvijek zlonamjerna, ali njen obim često ostaje nevidljiv. Što se više različitih podataka kombinuje, veća je mogućnost da se napravi precizan obrazac ponašanja korisnika, što u slučaju zloupotrebe može imati ozbiljne posljedice.

Postoji nekoliko koraka kojima se ova aktivnost može ograničiti. Kontrola dozvola aplikacija je jedan od najvažnijih – mnoge aplikacije imaju pristup lokaciji, pozadinskom prenosu podataka ili drugim osjetljivim funkcijama bez stvarne potrebe. Takođe, isključivanje pozadinskog osvježavanja za aplikacije koje nisu neophodne može znatno smanjiti količinu razmjene podataka tokom noći.

vatrogasci

Svijet

Izbio ogroman požar u hali, uslijedila hitna evakuacija

Dodatno, ograničavanje automatske sinhronizacije naloga, isključivanje nepotrebnog Vi-Fi i Blutut skeniranja, kao i smanjenje personalizovanog oglašavanja mogu doprinijeti većem nivou privatnosti. Ove promjene ne utiču značajno na svakodnevno korištenje telefona, ali mogu imati veliki efekat na količinu informacija koje uređaj automatski šalje.

U vremenu kada pametni telefoni postaju centralna tačka digitalnog života, razumijevanje onoga što se dešava „u pozadini“ postaje jednako važno kao i briga o bezbjednosti tokom aktivnog korištenja. Svjesnim podešavanjima moguće je zadržati funkcionalnost uređaja, a istovremeno smanjiti nepotrebnu razmjenu podataka dok telefon miruje.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Pročitajte više

Вријеме је за лото: Ако сте рођени у овом знаку чека вас невјероватан прилив новца

Zanimljivosti

Vrijeme je za loto: Ako ste rođeni u ovom znaku čeka vas nevjerovatan priliv novca

11 h

0
Доналд Трамп

Svijet

Tramp: Tražimo krivca za curenje informacija o akciji u Iranu

11 h

0
Застава Црна Гора

Kultura

Egzit festival ''seli'' u Crnu Goru

11 h

0
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Srbija

Uhapšen muškarac: Pucao na policiju tokom potjere

11 h

0

Više iz rubrike

Мјесец планета

Nauka i tehnologija

Uskoro stižu tamo gdje niko nikada nije bio: NASA podijelila novi snimak

20 h

0
Болница магнет

Nauka i tehnologija

Ruski naučnici pronašli način liječenja raka dojke bez uticaja na druge organe

1 d

0
Животиња жаба

Nauka i tehnologija

Naučnici stvorili „neurorobote“ od ćelija žabe

1 d

0
Нема дизела? Рјешење би могао бити водоник - нова нада за пољопривредне стројеве

Nauka i tehnologija

Nema dizela? Rješenje bi mogao biti vodonik - nova nada za poljoprivredne strojeve

1 d

0

Horoskop za utorak: Dan odluka za Ovna i iznenađenja za Vodoliju

Danas slavimo Blagovijesti! Ako uradite ovo imaćete jako lošu godinu

Večeras ističe ultimatum

Iran mladima uoči isteka Trampovog ultimatuma: Formirajte "žive lance" oko elektrana

UN traži zaštitu prolaza kroz Hormuški moreuz, Kina blokirala rezoluciju

