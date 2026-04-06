Vrijeme je za loto: Ako ste rođeni u ovom znaku čeka vas nevjerovatan priliv novca

April donosi snažnu energiju promjena, ali i iznenadne šanse za novac koje se ne ukazuju često.
Astrolozi ističu da su planete ovog mjeseca u izuzetno povoljnom položaju – posebno kombinacija Jupitera i Venere, koja se tradicionalno povezuje sa novcem, srećom i izobiljem.
Upravo zato, jedan znak posebno iskače kada je riječ o finansijskoj sreći – i mnogi bi rekli da je pravo vrijeme da okuša sreću.
Prema astrološkim prognozama, Škorpija je među najvećim finansijskim dobitnicima u aprilu.
Ovaj znak ulazi u period kada se otvaraju novi izvori prihoda, a moguć je i neočekivan novčani dobitak.Uticaj planeta posebno aktivira polje tuđeg novca, investicija i iznenadnih priliva – što znači da novac može stići kroz igre na sreću, nasljedstvo, poklone ili čak dobitke koji djeluju potpuno nevjerovatno.
Astrolozi navode da upravo ovakvi periodi, kada se energija "poklapa", često donose šanse koje dolaze jednom u dužem vremenskom ciklusu.
Pored Škorpije, april će biti izuzetno povoljan i za:
Bika – stabilan rast prihoda i prilike za dodatnu zaradu Djevicu – moguć prelazak na viši nivo zarade ili novi izvor novca Jarca – poslovni uspjeh koji direktno donosi finansijski dobitak
Za ove znakove otvaraju se vrata novih poslovnih prilika, saradnji i projekata koji mogu značajno popraviti finansijsku situaciju.
April 2026. smatra se jednim od najdinamičnijih mjeseci u godini jer se više planeta kreće direktno, bez retrogradnog uticaja, što simbolično “otvara put” novim šansama i dobicima.
Ovakva energija donosi brže realizacije planova, iznenadne prilike i hrabre poteze koji se isplate.
Zato se savjetuje da se ne ignorišu šanse koje se pojave, čak i ako djeluju rizično, prenosi Ona.rs.
