Ova tri horoskopska znaka uvijek sve zakomplikuju

Postoje ljudi koji će i najjednostavniju situaciju pretvoriti u dramu, ne zato što to žele, nego zato što jednostavno - ne znaju drugačije.

Njihov unutarnji svijet često je složen, prepun pitanja, analiza i emocija, pa se i najobičnije odluke pretvaraju u prave mentalne maratone. U astrologiji se posebno izdvajaju tri horoskopska znaka koji imaju reputaciju onih koji uvijek sve - zakomplikuju.

Blizanci

Ako postoji znak koji može sagledati svaku situaciju iz barem pet različitih uglova, to su Blizanci. Njihova znatiželja i potreba za konstantnim mentalnim stimulansom često ih vode u pretjerano analiziranje. Dok drugi ljudi donesu odluku u nekoliko minuta, Blizanci će razmatrati sve moguće scenarije - i one realne i one potpuno hipotetske, prenosi Indeks.

Njihova dvojakost često znači i unutrašnji sukob. Danas žele jedno, sutra drugo. Upravo ta neodlučnost i stalno preispitivanje čine da se jednostavne stvari razvuku u beskonačnost. Nije da žele komplikovati - ali njihov mozak jednostavno ne zna stati.

D‌jevica

Perfekcionizam je dar, ali i prokletstvo - a D‌jevice to najbolje znaju. Njihova potreba da sve bude "kako treba" često ih vodi u pretjerano analiziranje detalja koje drugi ni ne primjećuju. Za njih ništa nije dovoljno dobro dok nije savršeno, a taj standard rijetko je lako dostići.

Zbog toga često komplikuju situacije koje bi mogle biti riješene brzo i jednostavno. Svaka odluka mora biti temeljito promišljena, svaki potez provjeren, svaki ishod predviđen. U tom procesu, jednostavnost se izgubi, a stvari postanu - nepotrebno složene.

Škorpija

Kod Škorpija ništa nije površno - pa tako ni njihove reakcije. Oni sve osjećaju duboko, intenzivno i često s dozom sumnje. Upravo ta emocionalna dubina može ih odvesti u nepotrebno komplikovanje odnosa i situacija.

Škorpije imaju tendenciju da traže skrivena značenja i motive, čak i tamo gd‌je ih nema. Jedna rečenica može postati predmet analize, jedna situacija povod za sumnju. Njihova intuicija je snažna, ali kada se spoji s nesigurnošću ili potrebom za kontrolom, stvari se lako zakomplikuju.