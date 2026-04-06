Srbi masovno sade ovu biljku, a ne znaju da privlači zmije: Čim je osjete odmah se okupljaju i gnijezde

06.04.2026 09:31

Foto: Pexel/Sage Raven

Skoro da nema dvorišta u Srbiji gdje ona ne buja. Širi se uz ograde, plete se oko terasa i svake jeseni nas časti plodovima zbog kojih se komšije okupljaju. Vinova loza je ponos svake naše domaćice, ali malo ko zna da upravo ona najviše privlači zmije od svog zelenila u bašti.

Nije stvar u tome da zmije „vole“ grožđe, nego im loza nudi baš sve što im treba.

Zašto baš vinova loza najviše privlači zmije

Zmije ne dolaze u dvorište slučajno. Traže tri stvari, hranu, zaklon i toplotu i vinova loza im daje sve troje na jednom mjestu.

Gusta lišće vinove loze stvara savršenu hladovinu tokom dana i toplotu noću kada zemlja ispod čokota zadržava sunčevu energiju. Ispod starih čokota zemlja je meka i rahla, idealna za zmije koje vole da se zavlače ispod korijenja. A tu gdje ima vinove loze, ima i miševa, žaba i insekata koji su zmijama osnovna hrana.

Nije vinova loza kriva, ali kombinacija svega što ona nudi čini je idealnim staništem. Srpkinje je sade uz ogradu, a ograde su upravo putevi kojima zmije ulaze u dvorište.

Na šta konkretno treba obratiti pažnju

Tamo gdje vinova loza raste godinama, korjenov sistem postaje razgranat i stvara male tunele i šupljine ispod zemlje. To su tačno ona mjesta gdje zmije najradije borave i gdje polažu jaja.

Ako imate stariju lozu uz ogradu ili uz zid kuće, jednom mjesečno provjerite taj prostor. Ne rukama, nego motikom ili štapom. Prošarajte oko korjenja, pogledajte da li ima ljuštura od presvlačenja koje izgledaju kao providna tanka koža, to je siguran znak da zmija boravi u blizini.

Posebno opasno je kada loza raste direktno uz temelje kuće. Zmije prate korenove i mogu ući u podrumske prostorije kroz pukotine koje ni sami niste primijetili.

Kako zadržati lozu, a smanjiti rizik od zmija

  • Ne morate da sečete lozu, ali nekoliko koraka drastično smanjuje šansu da je zmija izabere za dom.
  • Redovno okopavajte zemlju oko čokota, meka i rahla zemlja privlači zmije, a česta obrada ih tera
  • Uklonite suvo lišće i granje koje se nakuplja ispod loze, to je idealno skrovište
  • Pospite bijeli luk u prahu ili cimet oko osnove čokota, posebno u proljeće kada zmije izlaze
  • Posadite pelin ili lavandu uz lozu, ove biljke odbijaju zmije jakim mirisom
  • Ako loza raste uz ogradu, provjerite da li ima rupa u ogradi kroz koje zmije mogu da prolaze
  • Najvažnija stvar je uklanjanje visoke trave i korova u blizini loze. Zmija bez zaklona nema razlog da ostane na jednom mjestu.

Koje zmije najčešće privlači vinova loza

Belouška je najčešća zmija koja se nalazi uz lozu i ona nije otrovana. Prepoznatljiva je po žutim ili narandžastim mrljama iza glave. Plaši se ljudi i sama bježi, ali može ugristi ako je pritisnete ili uplašite iznenada.

Poskok je otrovna zmija koja se ređe viđa uz lozu, ali nije nemoguće. Prepoznaje se po cik-cak šari na leđima i trokutastoj glavi. Ako primijetite poskoka u dvorištu, ne pokušavajte sami da ga uklonite, pozovite veterinarsku stanicu ili vatrogasce.

Jedna stvar koju treba uraditi odmah

Proljeće uskoro počinje i zmije će biti aktivne. Ako imate vinovu lozu u dvorištu, ove ili naredne sedmice prošarajte prostor ispod i oko nje. Ne čekajte da je vidite, jer tada je već prekasno za oprez.

Vinova loza ostaje, ali treba znati da je upravo ona biljka koja najviše privlači zmije u srpskom dvorištu. Prostor oko nje mora biti čist, provjetren i redovno provjeren.

To je jedino i najvažnije što možete da uradite.

(Krstarica)

