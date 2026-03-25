Dobro da im srce nije otkazalo: Zatekli nezvanog gosta u kući

Stevan Lulić

25.03.2026

22:18

Foto: Pexels

Jedna teksaška porodica doživjela je scenu od koje bi nekima srce otkazalo. Situaciju je spasila tamošnja policija koja ih je odmah evakuisala.

Naime, kako je saopšteno iz policije u Del Riju dobili su poziv svega nekoliko minuta prije ponoći da se u kući nalazi opasni gmizavac.

Kada su došli na mjesto, imali su šta i da vide.

"Po dolasku, policajci su otkrili zvečarku u spavaćoj sobi kuće. Policajci su odmah evakuisali stanare kako bi osigurali njihovu sigurnost i zatražili pomoć od Službe za životinje Del Rija", saopšteno je iz policije.

Zvečarka se uvukla porodici u kuću

Radnici službe za životinje stigli su i uspješno uklonili zmiju bez ikakvih povreda za ljude ili gmizavca.

"Policijska uprava Del Rija želi podsjetiti stanovnike da zmije obično izlaze iz hibernacije tokom toplijih mjeseci, posebno između marta i aprila. Zvečarke mogu ući u kuće dok traže sklonište, hranu ili olakšanje od ekstremnih temperatura", upozorile su zvanične institucije.

