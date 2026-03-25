Kijev pokušava da razmijeni civile iz Kurske oblasti za vojnike, uprkos činjenici da nisu borci, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin.

"Na kraju krajeva, kijevske vlasti i dalje drže neke civile koji su nasilno udaljeni iz Kurske oblasti i pokušavaju da ih razmijene za vojnike. Oni nisu borci, tako da ih nije briga", rekao je Putin na sastanku Predsjedničkog savjeta za kulturu.

Ruki lider je dodao da će ukrajinske Oružane snage koristiti sva raspoložive metode.

Krajem aprila prošle godine, načelnik Generalštaba ruske vojske Valerij Gerasimov obavijestio je predsjednika Rusije Vladimira Putina da je završena operacija oslobađanja Kurske oblasti od ukrajinskih neonacista, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Putin je čestitao svim vojnicima i komandirima koji su učestvovali u operaciji i zahvalio na herojstvu.

Istražni komitet je izvijestio tom prilikom da je najmanje 167 civila u Kurskoj oblasti poginulo od posljedica zločina kijevskog režima od 2022. godine, a 500 ljudi je povrijeđeno. Povodom ovih i drugih krivičnih djela otvoreno je 736 krivičnih predmeta.

Do sada je 46 ukrajinskih vojnika već osuđeno na višegodišnje zatvorske kazne. Sud razmatra krivične predmete protiv 92 lica, a protiv 58 optuženih je u toku istraga.