Putin: Kijev pokušava da razmijeni civile za vojnike

25.03.2026

20:54

Путин: Кијев покушава да размијени цивиле за војнике
Kijev pokušava da razmijeni civile iz Kurske oblasti za vojnike, uprkos činjenici da nisu borci, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin.

"Na kraju krajeva, kijevske vlasti i dalje drže neke civile koji su nasilno udaljeni iz Kurske oblasti i pokušavaju da ih razmijene za vojnike. Oni nisu borci, tako da ih nije briga", rekao je Putin na sastanku Predsjedničkog savjeta za kulturu.

Ruki lider je dodao da će ukrajinske Oružane snage koristiti sva raspoložive metode.

Krajem aprila prošle godine, načelnik Generalštaba ruske vojske Valerij Gerasimov obavijestio je predsjednika Rusije Vladimira Putina da je završena operacija oslobađanja Kurske oblasti od ukrajinskih neonacista, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

iran zastava pixabay

Srbija

Iran spomenuo Srbiju: Zauvijek će se pamtiti

Putin je čestitao svim vojnicima i komandirima koji su učestvovali u operaciji i zahvalio na herojstvu.

Istražni komitet je izvijestio tom prilikom da je najmanje 167 civila u Kurskoj oblasti poginulo od posljedica zločina kijevskog režima od 2022. godine, a 500 ljudi je povrijeđeno. Povodom ovih i drugih krivičnih djela otvoreno je 736 krivičnih predmeta.

Do sada je 46 ukrajinskih vojnika već osuđeno na višegodišnje zatvorske kazne. Sud razmatra krivične predmete protiv 92 lica, a protiv 58 optuženih je u toku istraga.

Više iz rubrike

Погођен ФА 18 у Ирану

Svijet

Ponos američke avijacije u plamenu: Objavljen snimak pogotka

2 h

0
Доналд Трамп

Svijet

Bijela kuća: Tramp ne blefira, spreman je

2 h

0
Познато када се састају Трамп и Си Ђинпинг

Svijet

Poznato kada se sastaju Tramp i Si Đinping

2 h

0
САД послале копнене јединице на Блиски исток

Svijet

SAD poslale kopnene jedinice na Bliski istok

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

18

Dobro da im srce nije otkazalo: Zatekli nezvanog gosta u kući

22

00

Alarm u Njemačkoj: Ovo se nije desilo skoro 40 godina

21

56

Šupe i šupice pale na banjalučkoj Skupštini

21

52

Najzgodnija srpska baka otkrila koliko je uložila u sebe

21

44

Mali Piksi umro, a onda oživio: Otkrio kako izgleda sa druge strane

