Ponos američke avijacije u plamenu: Objavljen snimak pogotka

ATV

25.03.2026

20:24

Погођен ФА 18 у Ирану
Foto: Screenshot

Prema video-snimcima koji se dele na društvenim mrežama, američki avion F/A-18 pogođen je raketom iranske protivvazdušne odbrane na jugu zemlje.

Pogodak američkog aviona F/A-18 zabilježen je iznad regiona Čabahar u Iranu, iznad kojeg su proteklih dana snimljeni preleti američkih aviona.

Avion F/A-18 predstavlja glavni borbeni avion mornaričke avijacije SAD, zbog čega bi pogođena letjelica sa snimka mogla da pripada nekoj od vazdušnih eskadrila sa nosača aviona "USS Abraham Linkoln".

Iz Centralne komande američke vojske (CENTCOM) u zvaničnom saopštenju navode da nijedan američki avion nije oboren iznad Irana.

Cijena jednog aviona F/A-18 "Hornet" znatno varira u zavisnosti od verzije, ali se procjenjuje na između 30 i 70 miliona dolara.

