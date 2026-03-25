Poznato kada se sastaju Tramp i Si Đinping

Sastanak američkog predsjednika Donalda Trampa i kineskog predsjednika Si Đinpinga održaće se u Pekingu 14. i 15. maja, rekla je portparol Bijele kuće Karolin Livit.

Ona je dodala da će Tramp i prva dama SAD Melanija kasnije ove godine ugostiti u Vašingtonu predsjednika Sija i gospođu Peng, a da će datum te posjete biti naknadno objavljen.

