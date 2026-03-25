Sijarto: Brisel se miješa u mađarske izbore

ATV

25.03.2026

19:07

Петер Сијарто
Foto: Tanjug/AP Photo/Virginia Mayo

Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto rekao je da je Brisel aktivno uključen u rad stranih obavještajnih službi koje se miješaju u parlamentarne izbore u Mađarskoj.

Sijarto je naglasio da na to ukazuju i izjave visokog predstavnika EU za spoljnu politiku i bezbjednost Kaje Kalas, koja ponavlja izvještaje zapadnih medija da je Mađarska navodno Rusiji prosljeđivala informacije o sastancima ministara spoljnih poslova EU.

"Postalo je apsolutno jasno da Brisel, takođe, igra aktivnu ulogu u ovom miješanju stranih obavještajnih službi", rekao je Sijarto.

On je ukazao na izjavu portparola Evropske komisije da će Kalasova razgovarati sa njim o razlogu razgovora sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejom Lavrovom u pauzi sastanaka Savjeta EU za spoljne poslove.

"Kada se donose odluke na sastancima Savjeta EU za spoljne poslove, one utiču na mogućnosti saradnje Mađarske sa zemljama van EU, u oblastima energetike, bezbjednosti, političke saradnje i ekonomije. Sasvim je prirodno da se konsultujemo sa ovim zemljama - ako je potrebno, prije sastanka Savjeta, a ako je potrebno i poslije sastanka", napomenuo je Sijarto.

On je dodao da je takve konsultacije vodio ne samo sa Lavrovom, već i sa svojim kolegama iz Sjedinjenih Država, Turske, Srbije i Kine, kao i zemalja jugoistočne Azije i Afrike.

Sijarto je rekao da Mađarska, uprkos svemu, neće kompromitovati svoje nacionalne interese.

Američki list "Vašington post" ranije je objavio da je Sijarto navodno redovno pozivao ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova u pauzi sastanaka organa EU.

