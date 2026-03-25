Užas u školi: Učenik ubio dvije osobe

ATV

25.03.2026

15:06

Ужас у школи: Ученик убио двије особе
Petnaestogodišnji d‌ječak navodno je ubio dvije osobe zaposlene u privatnoj školi "Makarenko" u zapadnoj meksičkoj državi Mičoakan, od kojih je jedna bila nastavnica, saopštile su lokalne vlasti.

Učenik škole u lučkom gradu Lazaro Kardenas, za zločin je koristio jurišnu pušku, saopštila je lokalna policija, prenosi Rojters.

U objavi na Iks nalogu lokalne vlasti saopštile su da su dvije žrtve pronađene na mjestu zločina sa višestrukim prostrelnim ranama, dodajući da je osumnjičeni uhapšen.

Mičoakan jedna od država sa najviše nasilja

Neimenovani izvor iz lokalne vlade rekao je Reutersu da su "žrtve nastavnica i još jedna osoba iz administrativnog osoblja", ali državno tužilaštvo nije preciziralo koje su pozicije dvije žrtve zauzimale, prenosi Tan‌jug.

Mičoakan je dugo bila jedna od država sa najvećom stopom nasilja, poznata po iznudama, otmicama i drugim kriminalnim aktivnostima.

Svijet

Orban: Vratiće se, prije ili kasnije

