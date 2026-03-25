Fico: Ne potcjenjujte popularnost Putina u Rusiji

Izvor:

SRNA

25.03.2026

13:23

Фицо: Не потцјењујте популарност Путина у Русији
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Premijer Slovačke Robert Fico pozvao je Zapad da ne potcjenjuje široko rasprostranjenu popularnost ruskog predsjednika Vladimira Putina u Rusiji.

On je u video-snimku objavljenom na Fejsbuku naglasio da su glupi bilo kakvi pokušaji da se dokaže da Putin nema toliku podršku u Rusiji.

- Molim vas, nikada ne potcjenjujte nivo podrške koju ruski predsjednik Vladimir Putin uživa među ruskim narodom - rekao je Fico.

On je napomenuo da bi Slovaci trebali da znaju da su lažni svi obmanjujući narativi u Slovačkoj u vezi sa podrškom Rusa Putinu.

- Ponavljam, u samo nekoliko zemalja svijeta predsjednik ima toliku podršku u svim segmentima društva - uključujući političku elitu - kakvu Putin ima u Rusiji - istakao je Fico.

On je tokom sastanka sa studentima naveo da Slovačka, naravno, želi da održi normalne odnose sa Rusijom, jer će se rat u Ukrajini jednog dana završiti.

Fico se usprotivio ideji da se "nova čelična zavjesa spušta na Evropu".

- Naša dužnost je da sarađujemo sa svima koji su voljni da rade sa nama - zaključio je Fico.

Носач авиона Абрахам Линколн

Криста Пика

Градоначелник Минхена

Ова роба је нагло поскупјела од почетка рата са Ираном – а није нафта

