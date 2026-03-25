Minhen dobio prvog gej gradonačelnika!

25.03.2026

12:39

Komentari:

1
Градоначелник Минхена
Građani Minhena izabrali su prvog gradonačelnika koji je homoseksualac ​​ Dominika Krauzea, a on je pobjedu proslavio poljupcem sa svojim vjerenikom Sebastijanom Milerom.

Pobijedio je u drugom krugu izbora sa 56,4 odsto glasova, pobedivši bivšeg gradonačelnika Socijaldemokratske partije (SPD) Ditera Rajtera.

Zahvalio se svom vjereniku i rekao da je on ljubav njegovog života, bez koje ništa od ovoga ne bi bilo moguće.

Upoznali su se 2007. godine u školi plesa. Postali su prijatelji, a kasnije su započeli romantičnu vezu.

Vjerili su se 2024. godine. Obilježavajući istorijski LGBT+ trenutak u njemačkoj politici, napisao je na Instagramu:

- Minhen, sjajni ste i naš grad je danas odlučio da osvijetli svijet i hvala vam na ovom nevjerovatnom povjerenju i idemo - poručio je Dominik Krauze.

@issi0457

Münchens neuer Oberbürgermeister: Dominik Krause, grün und schwul. Liebe AFD‘ler, jetzt dürft ihr losheulen!

♬ Originalton - issi

Krauze je član gradskog veća od 2014. godine, a za zamjenika gradonačelnika izabran je 2023. godine, što ga čini jednom od najmlađih osoba na toj funkciji. Ima 35 godina.

Prepoznat je kao pragmatičan političar, fokusiran na zaštitu klime, održivi urbani razvoj, digitalizaciju, socijalnu politiku i obrazovanje.

Gradonačelnik

Minhen

Komentari (1)
Pročitajte više

Прелиминарни резултати: Он је нови градоначелник Париза

Svijet

Preliminarni rezultati: On je novi gradonačelnik Pariza

2 d

0
Бањалука, Регулациони план Југ 3 Старчевица

Banja Luka

Najavljena tužba protiv grada: Gradonačelnik Banjaluke da odustane

5 d

0
Велика акција полиције: Претреси на више локација, међу осумњиченима и градоначелник

Region

Velika akcija policije: Pretresi na više lokacija, među osumnjičenima i gradonačelnik

5 d

0
Смеће у насељу Ада гуши грађане

Banja Luka

Gradonačelnik se slika, a mi se gušimo: Smrad i smeće na sve strane

1 sedm

2

Više iz rubrike

Ова роба је нагло поскупјела од почетка рата са Ираном – а није нафта

Svijet

Ova roba je naglo poskupjela od početka rata sa Iranom – a nije nafta

2 h

0
Мелони након пораза на референдуму покренула "сјечу" у министарству правде

Svijet

Meloni nakon poraza na referendumu pokrenula "sječu" u ministarstvu pravde

3 h

0
Премијер Данске Мете Фредериксен

Svijet

Danska premijerka podnijela ostavku

3 h

0
Кина забранила оснивачима АИ стартапа да напусте земљу

Svijet

Kina zabranila osnivačima AI startapa da napuste zemlju

3 h

0

15

16

Neviđeni skandal u Realu: Mbapeu liječili pogrešno koljeno

15

14

April ovom horoskopskom znaku donosi finansijski procvat

15

10

Banjaluka: Usvojen dnevni red, skoro polovina tačaka o regulacionim planovima

15

07

Putujete u Hrvatsku: Upravo je upaljen crveni alarm

15

06

Užas u školi: Učenik ubio dvije osobe

