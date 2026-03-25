Minhen dobio prvog gej gradonačelnika!

Građani Minhena izabrali su prvog gradonačelnika koji je homoseksualac ​​ Dominika Krauzea, a on je pobjedu proslavio poljupcem sa svojim vjerenikom Sebastijanom Milerom.

Pobijedio je u drugom krugu izbora sa 56,4 odsto glasova, pobedivši bivšeg gradonačelnika Socijaldemokratske partije (SPD) Ditera Rajtera.

Zahvalio se svom vjereniku i rekao da je on ljubav njegovog života, bez koje ništa od ovoga ne bi bilo moguće.

Upoznali su se 2007. godine u školi plesa. Postali su prijatelji, a kasnije su započeli romantičnu vezu.

Vjerili su se 2024. godine. Obilježavajući istorijski LGBT+ trenutak u njemačkoj politici, napisao je na Instagramu:

- Minhen, sjajni ste i naš grad je danas odlučio da osvijetli svijet i hvala vam na ovom nevjerovatnom povjerenju i idemo - poručio je Dominik Krauze.

Krauze je član gradskog veća od 2014. godine, a za zamjenika gradonačelnika izabran je 2023. godine, što ga čini jednom od najmlađih osoba na toj funkciji. Ima 35 godina.

Prepoznat je kao pragmatičan političar, fokusiran na zaštitu klime, održivi urbani razvoj, digitalizaciju, socijalnu politiku i obrazovanje.