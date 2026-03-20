Najavljena tužba protiv grada: Gradonačelnik Banjaluke da odustane

Stanovnici Starčevice (pored zgrade MUP RS) uputili su Zahtjev za neusvajanje pomenutog Regulacionog plana koji je predložen kao tačka 7. dnevnog reda 7. sjednice Skupštine grada Banjaluka, najavljene za 24. mart.

Kako su naglasili, Gradska uprava godinama ignoriše njihove zahtjeve, te su pozvali nadležne da ovaj dio grada učine humanijim za život.

Dodali su da se u ovom dijelu naselja na silu pokušava izgraditi nova zgrada, koja prethodno nije bila planirana, i to na mjestu gdje su bila predviđena parking mjesta za njihove zgrade.

Njihov zahtjev prenosimo u cjelosti:

"Obraćamo vam se u ime Zajednica etažnih vlasnika u Banja Luci, u Bulevaru Desanke Maksimović 2, kao i u ime Zajednica etažnih vlasnika u Bulevaru vojvode Stepe Stepanovića 132, 134 i 134a i novoizgrađene zgrade kojoj još nije određen kućni broj, (sa oko 280 stambenih jedinica u kojima živi preko 800 građana, odraslih i djece, i sa oko 40 poslovnih subjekata) sa zahtjevom da se iz skupštinske procedure povuče prijedlog izmjenu Regulacionog plana „Jug 3“, koji je Skupštini Grada upućen putem zaključka gradonačelnika broj 11-G-762/26 od 06.03.2026.godine. Smatramo da predmetni prijedlog izmjene RP „Jug 3" nije u interesu građana, da nije u skladu sa Odlukom Ustavnog suda RS br.U-33/22 od 22.02.2023. godine, da sa istim nisu uvažene primjedbe i prijedlozi građana, da nije obezbijeđena dovoljna transparentnost i učešće stručne i šire javnosti.

Naime, kako vam je sigurno poznato da naše Zajednice etažnih vlasnika godinama unazad pokušavaju osporiti izmjenu Regulacionog plana „Jug 3" tako vam se i sada obraćamo sa istovjetnim zahtjevom. Na površini pored naše zgrade (koja se vodi pod k.č. brojem 806/1 u KO Banja Luka 5 (K3), a prema zgradi Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, predviđena je gradnja stambeno-poslovne zgrade. Nažalost, žalosno je da Gradska uprava ponovo nema razumijevanja za sve naše ranije zahtjeve, molbe i obraćanja nas građana, stanovnika nekoliko zgrada u okruženju, da se potpuno ignorišu sve naše dugogodišnje primjedbe (prilikom izlaganja nacrta plana tokom 2018. godine, ponovo tokom 2019. godine, prilikom usvajanja izmjene plana 2022. godine, obaranje istog na Ustavnom sudu RS tokom 2023. godine, pa opet ulaganje primjedbi u mjesecu julu 2024. godine (gdje je investitor na javnoj raspravi izjavio „šta me zajeb....., osam godina nas jeb.te). O ovom poslednjem ispadu investitora pred prisutnim u skupštinskoj sali je u najmanju ruku prostačko i necivilizacijsko ponašanje a ujedno pokazuje pritisak koji se vrši na stanare da odustanu od svog zagarantovanog prava na humano okruženje i prava zagarantovana Ustavom.

U julu 2024. godine, prilikom javne rasprave, nosilac izrade regulacionog plana, u ovom slučaju „CPK“ je pokušao obmanuti sve prisutne na način da je prezentovao navodnu saglasnost MUP-a Republike Srpske za izgradnju zgrade, što u aktu MUP-a RS broj: 06/1-1- 215-1370/23 od 22.08.2024. godine nije naznačeno. U navedenom aktu saglasnost se navodi za cjelokupan prostor „Jug 3" a ne za konkretno spornu lokaciju. Takođe, u aktu se navodi da se moraju ispoštovati sve mjere zaštite od požara od obezbjeđenja dovoljnih količina vode pa do nesmetanog prilaza vatrogasnih vozila svim objektima.

Na prezentovanom uvidu u RP, vidljivo je da između novog stambenog objekta i objekta MUP-a RS nije planirana izgradnja požarnog puta što dovodi u pitanje kuda bi se kretala vatrogasna vozila u slučaju izbijanja požara, na stambenom objektu ili objektu MUP-a RS, a kasnije i dobijanje protivpožarne saglasnosti što bi predstavljalo problem za dobijanje upotrebne dozvole za izgrađeni objekat.

Posebno ističemo paradoks da su za postojeća tri stambena objekta u Bulevaru Desanke Maksimović 2 i 2a, Bulevaru vojvode Stepe Stepanovića 132, 134 i 134a izdate Upotrebne dozvole (rješenja broj: 03-360-692/09 od 28.10.2010. god; 03-360-725/08 od 04.02.2011. god; 03-360-902/09 od 04.02.2011. god. i 03-360-294/14 od 05.12.2017. god.) u kojima je navedeno da je „rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu na kojem je predviđena izgradnja saobraćajnice sa parkinzima u završnoj fazi“, da je „pripadajući dio vanjskog uređenja neophodan za normalno funkcionisanje objekata izveden", a da to na žalost ni do dan danas nije učinjeno i izvedeno, što znači da je falsifikovano stvarno stanje na dan izdavanja Upotrebnih dozvola.

Nažalost, na predmetnom području, koje obuhvata tri stambene zgrade i područje oko njih, nikada nisu izvršene obaveze investitora i nisu izgrađena čak 144 projektima predviđena parking mjesta (Ovaj podatak ne uključuje posljednji izgrađeni stambeni objekat koji još nema Upotrebnu dozvolu). Želimo vas pitati da li je normalno mijenjati RP i umjesto neizgrađenih parking mjesta predlagati izgradnju stambenog objekta?

Mi, stanari, se apsolutno protivimo izgradnji novog stambenog objekta koji bi još više narušio nehumane uslove življenja, jer smo zakinuti za svoja prava koja GU uporno pokušava ignorisati i zato zahtijevamo da Gradonačelnik povuče Zaključak i Prijedlog odluke o donošenju RP „Jug 3", odnosno da isti stavi van snage, da Predsjednik skupštine ne potpiše Odluku o donošenju RP „Jug 3" i pozivamo odbornike Skupštine grada da, u slučaju da prijedlog ostane u proceduri, isti ne usvoje. Kao i u svim prethodnim prigovorima, ostajemo pri prijedlogu da prihvatamo gradnju parkinga u skladu sa RP „Jug 3" iz 2005. godine („Službeni glasnika Grada Banjaluka“ br. 09/05).

Nažalost, moramo podsjetiti sve aktere da ćemo nastaviti sa borbom za ostvarenja naših prava, svim legalnim putevima, da ćemo, u krajnjem slučaju organizovati proteste i javne nastupe ukazujući na dugogodišnje nepravilnosti, pa čak i biti prinuđeni, podnijeti tužbu protiv Grada Banja Luka, što nam, slažete se, nikako ne pristaje.

Još jednom vas molimo, prestanite pokušavati na silu izgraditi zgradu, napravite nam nedostajući parking, posadite nam stabla, učinite ovaj dio grada ljepšim i humanijim i za življenje privlačnijim!", poručili su mještani Starčevice.