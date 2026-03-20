Uvedene važne olakšice za pacijente u Domu zdravlja Banjaluka

Dom zdravlja Banjaluka uveo je, u saradnji sa Univerzitetskim kliničkim centrom (UKC), veoma važnu olakšicu za pacijente.

Naime, ove dvije zdravstvene ustanove potpisaće ugovor o saradnji, kojim će se pacijentima omogućiti da analize krvi koje se rade u UKC- Srpske obave u prostorijama Centralne laboratorije Doma zdravlja (Poliklinika).

Zdravlje Čuveni hirurg tvrdi: Kada bi ljudi ovo znali, izbjegli bi srčani udar

Iz Doma zdravlja naglašavaju da na ovaj način pacijent nema potrebe da ide na dvije lokacije i da dva puta prolazi proceduru uzorkovanja krvi.

To će značajno skratiti proces dijagnostike i podiže kvalitet zdravstvene zaštite.

Zanimljivosti Da li uopšte trebamo pomjerati sat: Pojavila se nova mapa zona

Ovo je aktivnost koja se provodi u svim domovima zdravlja u Republici Srpskoj, zaključuju iz Doma zdravlja Banjaluka.