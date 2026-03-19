Poznato kada se otvara most u Česmi

ATV

19.03.2026

13:10

Foto: ATV

Vršilac dužnosti direktora "Puteva Republike Srpske" Miroslav Janković potvrdio je Srni da su u toku završni radovi na mostu preko rijeke Vrbas u banjalučkom naselju Česma koji će biti otvoren najkasnije do 1. aprila.

"Kada je riječ o završnim radovima, početkom naredne sedmice trebalo bi da počnemo asfaltiranje na lijevoj obali Vrbasa. Onda slijedi postavljanje saobraćajnih znakova i da se do kraja naredne sedmice, najkasnije do 1. aprila pusti u saobraćaj", rekao je Janković.

On je dodao da će na tom planu, između ostalog, biti urađeno ispitivanje mosta probnim opterećenjem radi osiguravanja njegove bezbjednosti pri upotrebi.

Prilikom nedavnog obilaska radova na mostu, ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović rekao je da su u smislu završetka radova na ovom objektu organizovali brojne sastanke sa predstavnicima grada Banjaluka, vlasnicima imovine i drugim akterima.

Ограничење брзине

Auto-moto

Mijenja se ograničenje brzine zbog poskupljenja goriva?

"Uspjeli smo da usaglasimo trasu, riješimo imovinsko-pravne odnose i obezbijedimo saglasnosti za izvođenje radova", istakao je tada Stevanović.

Prema ranijim odlukama Vlade Srpske preduzeće "Putevi Republike Srpske" preuzelo je obavezu završetka mosta u Česmi, kao i izgradnju pristupnih puteva, iako je prvobitno bilo planirano da taj dio realizuje grad Banjaluka.

Miroslav Janković je rekao ranije da će otvaranje ovog mosta i pristupnih saobraćajnica donijeti znatne koristi građanima koji tu žive, ali i stanovništvu susjednog Čelinca, Kotor Varoša i Teslića.

Naveo je da je vrijednost izvedenih radova na samom mostu nešto manje od sedam miliona KM, dok će pristupne saobraćajnice koštati oko 1,5 miliona KM, a sve su u potpunosti finansirali "Putevi" i Vlada Srpske.

Više iz rubrike

Ове бањалучке улице и насеље остају без струје

Banja Luka

Ove banjalučke ulice i naselje ostaju bez struje

8 h

0
"Траже мјере које директно помажу грађанима": Договорено да се договоре

Banja Luka

"Traže mjere koje direktno pomažu građanima": Dogovoreno da se dogovore

19 h

0
"Реакција" реаговала на Мирну Савић Бањац: Разочарани смо

Banja Luka

"Reakcija" reagovala na Mirnu Savić Banjac: Razočarani smo

21 h

0
Град неће олакшавати живот грађанима - Савић Бањац: Бањалука је учинила довољно

Banja Luka

Grad neće olakšavati život građanima - Savić Banjac: Banjaluka je učinila dovoljno

21 h

4
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

43

Radnici ostali bez posla: Vlada Srpske izdvaja 800.000 KM

15

35

Soni iznenadio sve: Stiglo novo ažuriranje za PlayStation 3 nakon 20 godina

15

35

Po hitnom postupku: Mijenja se Zakon o energetici Republike Srpske

15

25

Selak: Oduzeta imovina ne može biti „državna“ – pripada entitetima i njihovim institucijama

15

23

Dramatičan snimak: Raketa pala pored ruskog novinara, hitno prebačen u bolnicu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner