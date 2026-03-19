Poznato kada se otvara most u Česmi

Vršilac dužnosti direktora "Puteva Republike Srpske" Miroslav Janković potvrdio je Srni da su u toku završni radovi na mostu preko rijeke Vrbas u banjalučkom naselju Česma koji će biti otvoren najkasnije do 1. aprila.

"Kada je riječ o završnim radovima, početkom naredne sedmice trebalo bi da počnemo asfaltiranje na lijevoj obali Vrbasa. Onda slijedi postavljanje saobraćajnih znakova i da se do kraja naredne sedmice, najkasnije do 1. aprila pusti u saobraćaj", rekao je Janković.

On je dodao da će na tom planu, između ostalog, biti urađeno ispitivanje mosta probnim opterećenjem radi osiguravanja njegove bezbjednosti pri upotrebi.

Prilikom nedavnog obilaska radova na mostu, ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović rekao je da su u smislu završetka radova na ovom objektu organizovali brojne sastanke sa predstavnicima grada Banjaluka, vlasnicima imovine i drugim akterima.

"Uspjeli smo da usaglasimo trasu, riješimo imovinsko-pravne odnose i obezbijedimo saglasnosti za izvođenje radova", istakao je tada Stevanović.

Prema ranijim odlukama Vlade Srpske preduzeće "Putevi Republike Srpske" preuzelo je obavezu završetka mosta u Česmi, kao i izgradnju pristupnih puteva, iako je prvobitno bilo planirano da taj dio realizuje grad Banjaluka.

Miroslav Janković je rekao ranije da će otvaranje ovog mosta i pristupnih saobraćajnica donijeti znatne koristi građanima koji tu žive, ali i stanovništvu susjednog Čelinca, Kotor Varoša i Teslića.

Naveo je da je vrijednost izvedenih radova na samom mostu nešto manje od sedam miliona KM, dok će pristupne saobraćajnice koštati oko 1,5 miliona KM, a sve su u potpunosti finansirali "Putevi" i Vlada Srpske.