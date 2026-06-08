Muškarac i žena osumnjičeni da su zadavili kuče, sve prijavljeno policiji!

Nakon horor snimka koji je umnogome uznemirio građane Srbije, a na kom je prikazano kako muškarac svirepo vuče omanjeg psa kroz dvorište, a potom reakcija njega i jedne ženske osobe koje su komšije optužile da su neko vrijeme mučile, a potom i ubile životinju.

Telegraf nezvanično saznaje da nije ostalo sve na videu na društvenim mrežama, već da je slučaj prijavljen i da ga je preuzelo Tužilaštvo u Novom Sadu.

Prema nezvaničnim saznanjima, slučaj je juče prijavljen, ali policija po dolasku na naznačenu lokaciju nije uspjela da pronađe leš uprkos snimku koji su zabilježile komšije.

Podsjetimo, izuzetno uznemirujući video šokirao je građane Srbije jer se u njemu vide posljednji momenti malog psa koji je svirepo lišen života, ali i muškarac i žena koji su direktno optuženi za to od strane komšija kako govore o tome šta misle oko cijele situacije.

U relativno kratkom videu dokumentovano je da je muškarac stajao iza boksa nakon čega vuče kuče preko dvorišta poput krpe, staje tako da kamera nije mogla da snimi šta je učinjeno, ali se jasno vidi ženska osoba kako donosi i širi crnu kesu za smeće nadomak mjesta na kome stoji.

Kao da ti kadrovi nisu dovoljno uznemirujući, osoba koja je snimala je vidno potresena odlučila da ode do kapije te porodice. Između ostalog, kroz raspravu sa muškarcem i ženom, dok žena koja snima govori da je vid‌jela sve sa terase i da su komšije svjedoci njihovog ophođenja prema psima i toga da su “sad zadavili psa”, muškarac joj odgovara:

“To nije da nije tačno”.