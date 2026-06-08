Najveća kazna za saobraćajnu nesreću u Srpskoj: Kujović pravosnažno osuđen!

Amir Kujović (42) iz Sarajeva pravosnažno je osuđen na osam godina zatvora zbog saobraćajne nezgode u kojoj su poginuli supružnici Danijela (42) i Dario Hršum (50) iz Pala u avgustu 2020. godine.

Presuda je donesena nakon što je vijeće Vrhovnog suda Republike Srpske potvrdilo prvostepenu presudu koju je izrekao Okružni sud u Istočnom Sarajevu.

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”Žalbe tužilaštva i odbrane odbijene su kao neosnovane. U potpunosti je potvrđena prvostepena presuda kojom je Amir Kujović oglašen krivim za ugrožavanje javnog saobraćaja i osuđen na osam godina zatvora. Izrečena mu je i zabrana upravljanja vozilom ”B” kategorije u trajanju od dvije godine, u koju se ne uračunava vrijeme provedeno na izdržavanju kazne”, rekli su za ATV u Vrhovnom sudu Republike Srpske.

Neprilagođena brzina i alkohol

Tragična nezgoda dogodila se 11. avgusta 2020. godina na magistralnom putu Pale - Ljubogošta. U optužnici se navodilo da je Kujović, bez važeće vozačke dozvole, upravljao "Mercedesom GLC 350", vlasništvo B.A. i bio je pod uticajem alkohola sa koncentracijom od 0,41 g/kg.

Brzinu nije prilagodio uslovima puta i vozio je 75km/h na mjestu gdje je ograničenje 60km/h, iako je bezbjedna brzina bila do 49 km/h, s obzirom na uslove. Vozilo nije držao uz desnu ivicu ivicu kolovoza, već je prešao u lijevu traku namijenjenu za saobraćaj iz suprotnog smjera.

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”Svjestan da tako može ugroziti javni saobraćaj i dovesti u opasnost život ljudi Kujović je na to pristao i izgubio mogućnost da izbjegne saobraćajnu nezgodu. Prednjim dijelom vozila udario je u ”audi A3” kojim je upravljao Dario Hršum, krećući se iz Ljubogošte prema Palama. Usljed udara "audi" je sletio s kolovoza i u njemu su poginuli Dario i Danijela Hršum”, navodilo se u optužnici.

Dvoje djece ostalo bez roditelja

Iza stradalih su ostala tada dva maloljetna sina Danilo i Ilija Hršum.

Tokom suđenja ožalošćena porodica je ukazivala na određene nejasnoće koje su se pojavljivale tokom krivičnog postupka. Naime, Kujović je nakon nesreće bio pozitivan na brzom testu na drogu, a vještačenjem krvi je utvrđeno da nije bio pod uticajem narkotika. Svjedoci nesreće Amina Rondić i Džejla Čeković, koje su se vozile s Kujovićem u džipu, na sudu su izjavile da se ne sjećaju kako je došlo do sudara jer su usljed povreda glave dobile amneziju. Rondićeva je u nesreći zadobila teške povrede.

Desetine prekršaja i lažna vozačka dozvola

Kujović je vlasnik sarajevskih kafića ”Valter” i ”Mjuzik”. Nakon tragedije protiv njega je podignuta optužnica i za falsifikovanje isprave, jer je utvrđeno da je posjedovao lažnu vozačku dozvolu Srbije, odnosno PU Beograd. Ispostavilo se da je Kujović višestruki prestupnik iz oblasti saobraćaja, kome je važeća vozačka dozvola oduzeta 2014. godine, a u Registru novčanih kazni imao je dug od preko 4.500 KM za desetina prekršaja.

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Podsjetimo, Vrhovni sud Republike Srpske ranije je ukinuo prvostepenu presudu kojom je Kujović takođe bio osuđen na osam godina zatvora. U ponovljenom postupku izrečena mu je identična kazna, koja je sada i potvrđena.

Najveća kazna u istoriji Srpske

Kazna od osam godina godina zatvora najviša je pravosnažna kazna koju su sudovi u Republici Srpskoj izrekli za krivično djelo ugrožavanje javnog saobraćaja od reforme pravosuđa 2003. godine do danas.

Rekordna kazna od 13 godina zatvora izrečena je Danijelu Đukiću iz Doboja koji je pijan, prebrzom vožnjom izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj su poginuli braća Igor (26) i Nemanja Šumatić (28) iz Doboja, te je povrijeđeno pet osoba. Presudu je u maju 2024. godine izrekao Okružni sud u Doboju, ali presuda nije pravosnažna i o njoj će se tek izjašnjavati Vrhovni sud Republike Srpske.