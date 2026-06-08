Poznato u kakvom je stanju žena (47) koja je ranjena u Banovićima

Žena inicijala A.Ć. (47) koja je ranjena u jučerašnjoj pucnjavi u Banovićima i dalje je na UKC Tuzla.

- Pacijentkinja je hospitalizovana na Klinici za ortopediju i traumatologiju zbog povreda abdomena i desne natkoljenice. Trenutno je stabilnog zdravstvenog stanja, svjesna i komunikativna – rekla je za „Avaz“ portparolka UKC Tuzla Ersija Aščerić Mujedinović.

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Podsjećamo, njen suprug N.Ć. (54) je ubijen. Za ovu tragediju sumnjiči se Hamid Taletović (64).

Osumnjičeni Hamid Taletović koji je juče iz kalašnjikova pucao na svog komšiju i komšijinu suprugu u Banovićima, predat je jutros u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Svemu je prethodio verbalni sukob, a kako je ranije Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona saopštilo, osumnjičeni je više hitaca ispalio i prema bratu ubijene osobe, ali ga nije pogodio.

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- H.T (64) je lišen slobode i osumnjičen je da je nakon verbalnog sukoba sa komšijama iz automatske puške ispalio više hitaca, usmrtio komšiju N.Ć. (54) i ranio njegovu suprugu A.Ć (47). Također, više hitaca je ispalio i prema bratu ubijene osobe, ali ga nije pogodio – navode iz Tužilaštva.

Tužilac je izdao naredbu za obdukciju tijela preminulog kako bi se utvrdili tačni uzroci smrti.