Kilogram 30.000 KM: Vesna uzgaja najskuplju papriku na svijetu

U Vesninom plasteniku u Usori raste i najskuplja paprika na svijetu. Ona uzgaja i različite vrste paradajza koje nisu česte u Bosni i Hercegovini.

Proizvodi za porodicu i prodaju na kućnom pragu u naselju iz kojeg su se mnogi iselili.

Vesna iz Usore za sebe kaže da je više kolekcionarka nego klasična poljoprivrednica.

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"Sada trenutno skidam zaperke sa najskuplje paprike na svijetu – Aji Čarapita – divlja peruanska paprika sa sitnim žutim plodovima. Evo, ova je već zametnula", kaže Vesna Bošnjak, poljoprivrednica iz Usore.

Spomenuta južnoamerička sorta dostiže vrtoglave iznose.

Kilogram preko 30.000 KM

Po američkom tržištu kilogram suve Aji Čarapite košta oko 20.000 dolara (više od 30 hiljada KM). Ona se isključivo koristi u dekorativne svrhe, konzumna je, naravno, ali po tim elitnim restoranima tako se koristi.

"Nažalost, ja nemam tržište za nju po toj cijeni što mi je jako žao, inače ne bih radila ni malinu ni borovnicu", dodaje Vesna Bošnjak.

U Vesninim plastenicima su i desetine vrsta paradajza, čiji uzgoj nije rasprostranjen u Bosni i Hercegovini.

Marokanska menta, medvjeđa šapa, divovsko volovsko srce, babuškina tajna, samo su neke od sorti koje Vesna Bošnjak uzgaja na svom imanju. Sve što proizvede, ona i preradi.

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Što sve raste na otvorenom i u njenim plastenicima, Vesni nije jednostavno reći.

"Ne znam, ne bih mogla baš sve nabrojiti, paprika 70–80 sorti, paradajza više od 230 sigurno, ne brojim ih više, egzotične sorte, volim imati svašta, od začinskog bilja do povrća, do voća", navodi Vesna Bošnjak.

Njeno gazdinstvo nalazi se u usorskom naselju Omanjska, koje su mnogi mladi ljudi napustili zbog posla u inostranstvu, priča Vesna i naglašava da ne razmišlja o širenju proizvodnje.

"Prije je sve ovo bilo pod malinom, četiri duluma su bila pod malinom, a s obzirom na to da nema radne snage, onda onoliko koliko mogu. Dva plastenika, dulum maline, sto grmova borovnice, uz to te sitnice po grmovima i to je to", kaže ova poljoprivrednica.

Slaba podrška

Proizvodi za porodicu, a dio prodaje na kućnom pragu, poljoprivrednim sajmovima te putem društvenih mreža.

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"Nema seljak nikakvu podršku, ni mi mali ni oni veliki, vrlo malo. Prvo, nismo obeštećeni, 2024./2025. dva plastenika su mi uništena. Pa Opština nije proglasila ni elementarnu nepogodu, a kamoli da te neko pita treba li neki vid podrške i što imam više reći", objašnjava ona, piše "BHRT".

Bez obzira na sve poteškoće koje prate domaće proizvođače, Vesna se priprema za preradu novog uroda standardnih i rijetkih poljoprivrednih kultura.