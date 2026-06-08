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Spremite se: U srijedu bez struje 3.000 potrošača u Podrinju

Autor:

ATV
08.06.2026 11:14

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Струја
Foto: ATV

U Podrinju će u srijedu, 10. juna, bez električne energije biti 3.000 potrošača zbog godišnjeg remonta trafostanice "Kozluk" i dalekovoda, saopšteno je iz "Elektro-Bijeljine".

Od 9.00 do 17.00 časova struje neće imati potrošači u naseljenim mjestima Tršić, Tabanci, Kozluk, Ugljari, Skočić, Trnovica, Jasenica, Kiseljak, Pađine i Roćević.

Planskim remontom obuhvaćeni su dalekovodi "Karakaj", "Kiseljak", "Roćević" i "Standard".

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Tagovi :

Elektro-Bijeljina

Struja

električna energija

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