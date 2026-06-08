Logo
Large banner

Srpska bogatija za tri d‌jevojčice i četiri d‌ječaka

Autor:

ATV
08.06.2026 08:20

Komentari:

0
беба новорођенче мало дијете
Foto: Pexel/Emma Bauso

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je sedam beba, tri d‌jevojčice i četiri d‌ječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

U Banjaluci su rođene dvije bebe, a u Doboju, Zvorniku, Prijedoru, Nevesinju i Istočnom Sarajevu po jedna.

U banjalučkom porodilištu rođena su dva d‌ječaka, u Doboju, Zvorniku i Nevesinju po jedna d‌jevojčica, a u Prijedoru i Istočnom Sarajevu po d‌ječak.

Облаци, киша, снијег-10012025

Društvo

Danas toplo, ali ipak pripremite kišobrane

U protekla 24 časa porođaja nije bilo u porodilištima u Foči, Bijeljini, Trebinju i Gradišci.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

beba

porodilište

Porodilišta

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Вријеме

Društvo

Danas toplo, ali ipak pripremite kišobrane

3 h

0
Бесплатан скрининг на рано откривање рака дебелог цријева

Društvo

Besplatan skrining na rano otkrivanje raka debelog crijeva

4 h

0
Три бунта конвертибилних марака

Društvo

Počinje isplata penzija u Srpskoj

4 h

0
Крст у Српској православној цркви.

Društvo

Danas počinje Petrovski post

4 h

0

  • Najnovije

11

47

Trišić Babić: Ne treba da budemo prestrogi prema sebi

11

46

Djevojčica (13) se utopila u rijeci: Tragedija u Srbiji

11

36

Kroz grad šetao sa pištoljem: Albanac uhapšen u Crnoj Gori

11

25

Hospitalizovan Siniša Karan

11

23

Napadnut Izrael, formacija se uključila u rat na Bliskom istoku

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner