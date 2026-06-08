U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je sedam beba, tri d‌jevojčice i četiri d‌ječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

U Banjaluci su rođene dvije bebe, a u Doboju, Zvorniku, Prijedoru, Nevesinju i Istočnom Sarajevu po jedna.

U banjalučkom porodilištu rođena su dva d‌ječaka, u Doboju, Zvorniku i Nevesinju po jedna d‌jevojčica, a u Prijedoru i Istočnom Sarajevu po d‌ječak.

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U protekla 24 časa porođaja nije bilo u porodilištima u Foči, Bijeljini, Trebinju i Gradišci.