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Danas ispaljeno više od 200 protivgradnih raketa

Autor:

ATV redakcija
18.07.2026 18:25

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Данас испаљено више од 200 противградних ракета
Foto: ATV

Protivgradna preventiva Republike Srpske od ranih jutarnjih časova ispalila je oko 200 protivgradnih raketa na području Banjaluke, Kneževa, Kozarske Dubice, Podrinja, Čelinca, Teslića i Tuzlanskog kantona.

Protivgradna dejstva počela su jutros na području Banjaluke, Kneževa i Kozarske Dubice, a poslije podne pojavili su se gradonosni procesi u Podrinju, te na području Čelinca, Teslića i Tuzlanskog kantona, saopšteno je iz Protivgradne preventive Srpske.

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Direktor Protivgradne preventive Republike Srpske Tihomir Dejanović istakao je da su u stalnom dežurstvu i da dejstvuju po potrebi raketama i prizemnim generatorima.

On je napomenuo da se nestabilno vrijeme u Republici Srpskoj očekuje i sutra, prenosi Srna.

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Tagovi :

protivgradna preventiva

protivgradne rakete

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