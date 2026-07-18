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Otkazani treninzi Španije i Argentine pred finale, evo i zašto

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ATV redakcija
18.07.2026 19:37

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Лионел Меси из Аргентине посматра дешавања током тренинга уочи финалне утакмице Свjетског првенства у фудбалу, у Мористауну (Њу Џерзи), у суботу.
Foto: (AP Photo/Abbie Parr / Tanjug

Viša sila poremetila je planove finalistima Svjetskog prvenstva pred posljednju i najvažniju utakmicu čitavog turnira.

Naime, snažno nevrijeme i grmljavina u Nju Džerziju i Njujorku natjerali su reprezentacije Argentine i Španije da otkažu ključne treninge samo dan uoči velikog finala.

Umjesto taktičkog uigravanja na terenu, aktuelni svjetski prvaci Argentinci morali su da se zadovolje radom u teretani.

Loši vremenski uslovi ubrzo su pokvarili planove i Špancima, pa je i aktuelni evropski šampion ostao uskraćen za osjećaj lopte na otvorenom nebu pred najvažniji meč turnira, prenose Nezavisne novine.

Podsjećamo, veliko finale i sudar fudbalskih titana na stadionu "MetLajf“ na programu je u ned‌jelju sa početkom u 21.00 čas.

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Argentina ima priliku da postane prva reprezentacija još od Brazila 1962. godine koja je odbranila titulu svjetskog prvaka, dok Španija juri svoju drugu svjetsku krunu nakon trijumfa iz 2010. godine.

Posebnu pažnju privlači i duel Lionela Mesija i mladog Lamina Jamala, kojeg je De la Fuente nazvao jedinstvenim talentom, ali je poručio da mladi fudbaler treba da nastavi da se razvija bez dodatnog pritiska poređenja sa argentinskom legendom.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Argentina

Španija

Svjetsko prvenstvo 2026

Mundijal 2026

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