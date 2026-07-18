Koliko će zaraditi Slavko Vinčić za suđenje u finalu Mundijala

Slavko Vinčić sudiće finale Svjetskog prvenstva 2026 između Argentine i Španije, koje se igra 19. jula.

Tako će postati prvi Slovenac koji dijeli pravdu u završnici najvećeg fudbalskog takmičenja.

Scena Baka Prase pokazao krvave zavoje, zatražio pomoć doktora

Vinčić (46) biće 23. sudija u istoriji kojem je povjereno suđenje finala Svjetskog prvenstva. Vijest mu je saopštio predsjednik FIFA-ine sudijske komisije Pjerluiđi Kolina.

Osim velike privilegije, sportske časti, suđenje finala donosi i bogatu finansijsku naknadu.

Prema pisanju slovenačkog "Dela", glavni sudija bi trebao zaraditi blizu 60.000 američkih dolara.

Takođe, procjenjuje se da bi Vinčićeva ukupna zarada na cijelom turniru mogla dostići blizu 140.000 dolara. Konačan iznos zavisi od bonusa i budžeta FIFA. U ukupni iznos ulazi fiksna naknada od 70.000 dolara za samo učešće na Mundijalu. Na to se dodaju honorari po utakmici, koji su u grupnoj fazi iznosili 3.000 dolara, a u nokaut fazi bili nešto viši od 5.000 dolara. Treba napomenuti da FIFA nije zvanično objavila ove podatke o sudijskim primanjima.

Republika Srpska Cvijanović: Očuvanjem institucija Srpske odajemo poštovanje onima koji su nam obezbijedili slobodu

Vinčić iza sebe ima bogato iskustvo na međunarodnoj sceni. Sudio je na Evropskom prvenstvu 2020, finalu Lige Evrope 2022. između Ajntrahta i Rendžersa, kao i finale Lige šampiona 2024. između Borusije Dortmund i Real Madrida.

Također je dijelio pravdu na Evropskom prvenstvu 2024, uključujući polufinale između Francuske i Španije.