Nakon 38 godina otkrili da su zamijenjeni u porodilištu: Porodice tužile bolnicu

Bolnicu u američkoj državi Sjeverna Dakota tužile su dvije porodice. Oni su putem DNK testa nakon 38 godina otkrili da su njihova djeca zamijenjena po rođenju.

Kajl Bajlin otkrio je svoju biološku porodicu nakon što je uradio kućni DNK test koji je dobio tokom božićne razmjene poklona.

To ga je dovelo do njegove biološke tetke na jednoj genealoškoj platformi. Nakon uspostavljanja kontakta sa njom, njen sestrić Džeremi Morison je uradio DNK test, a rezultati su bili nedvosmisleni.

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"Ostao sam potpuno zapanjen. Nikada nismo mogli ni da zamislimo da se zaista dogodila zamjena beba pri rođenju", rekao je Bajlin.

Prema tužbi podnesenoj državnom sudu, Bajlin i Morison bili su jedine bebe rođene 26. januara 1988. godine u Medicinskom centru "Juniti" u Graftonu u Sjevernoj Dakoti, prenosi AP.

U saopštenju bolnice navodi se da ne postoje dokazi da je osoblje bilo odgovorno za zamjenu beba.

(Srna)