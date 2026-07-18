Logo

Gore tankeri u Ormuskom moreuzu, katastrofa se ne smiruje

Autor:

ATV redakcija
18.07.2026 11:59

Komentari:

0
Saobraćaj Ormuski moreuz
Foto: X/FalconUpdatesHQ/screenshot

Na dva naftna tankera izbio je požar nakon eksplozije pomorskih mina u južnom dijelu Ormuskog moreuza, saopštila je Iranska revolucionarna garda.

Prema saopštenju Garde, plovila su krenula rutom za koju su strane obavještajne službe pogrešno procijenile da je čista od mina, prenosi "Raša tudej".

Логор Рабић у Дервенти

BiH

Dolazak američkih istražilaca u Derventu - politička poruka vlastima u Sarajevu

Iranska mornarica ponovila je da je Ormuski moreuz potpuno zatvoren zbog, kako je navedeno, američke agresije, te upozorila sva plovila da ne ulaze u minirane plovne puteve.

"Dok se ne okonča agresija, ne postoji mogućnost izvoza hemijskog đubriva, niti čak jedne kapi nafte i gasa iz ovog regiona", navodi se u saopštenju.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Iran

Iran vijesti

Iran najnovije vijesti

Hormuški moreuz

Ormuski moreuz

Komentari (0)

Više iz rubrike

Настрадали адвокат

Svijet

Mladi advokat i njegova djevojka nađeni mrtvi u automobilu

4 h

0
Напад Ирана у Саудијској Арабији

Svijet

Uništen glavni centar za AI: Iran napao američke vojne objekte

6 h

0
Камионом се забио у бензинску пумпу

Svijet

Kamionom se zakucao u prodavnicu na benzinskoj pumpi

7 h

0
Пруга шине воз

Svijet

Ispao iz voza tokom tuče sa putnikom

7 h

0

  • Najnovije

16

07

Određen pritvor Tuzlaku osumnjičenom za pokušaj obljube djevojčice (14)

15

57

Petković: Pucanje u molitvištu poruka Srbima da nisu dobro došli

15

56

Šok zbog cijene sladoleda u poslastičarnici: Kugla 7.5 evra

15

43

Brena i Seka uzburkale internet ovom objavom: "Ručkić, kafica, rakijica"

15

42

Državljanin BiH učestvovao u teškoj saobraćajnoj nesreći: Cisterna se prevrnula nakon sudara

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima