Gore tankeri u Ormuskom moreuzu, katastrofa se ne smiruje

Autor:ATV redakcija
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Na dva naftna tankera izbio je požar nakon eksplozije pomorskih mina u južnom dijelu Ormuskog moreuza, saopštila je Iranska revolucionarna garda.
Prema saopštenju Garde, plovila su krenula rutom za koju su strane obavještajne službe pogrešno procijenile da je čista od mina, prenosi "Raša tudej".
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Iranska mornarica ponovila je da je Ormuski moreuz potpuno zatvoren zbog, kako je navedeno, američke agresije, te upozorila sva plovila da ne ulaze u minirane plovne puteve.
"Dok se ne okonča agresija, ne postoji mogućnost izvoza hemijskog đubriva, niti čak jedne kapi nafte i gasa iz ovog regiona", navodi se u saopštenju.
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