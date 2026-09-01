Novi detalji o majci i kćerki koje su umrle na Jadranu: Porodica nedavno doživjela još jednu tragediju

Autor:ATV redakcija
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Sarajevsko naselje Alipašino Polje zavijeno je u crno nakon nezapamćene tragedije u kojoj su tokom ljetovanja u Crnoj Gori preminule majka i kćerka.
Šejla Velija (45) i njena 22-godišnja kćerka Džejna preminule su 28. avgusta u mjestu Dobre Vode. Prema preliminarnim nalazima obdukcije, obje su doživjele prestanak rada srca u razmaku od samo sat vremena, zbog čega je slučaj okarakterisan kao prirodna smrt.
Gubitak je još teži jer je Šejla iza sebe ostavila još jednu kćerku, koja je u kratkom periodu ostala bez gotovo cijele porodice. Naime, prije samo dvije godine preminuo joj je i otac.
Majka i kćerka bile su dobro poznate sugrađanima u Sarajevu kao vlasnice i radnice ugostiteljskog objekta „Derbi“ (Derby), piše Ekskluziva.ba.
Posljednji ispraćaj i sahrana Šejle i Džejne biće održani u srijedu, 2. septembra, na Gradskom groblju Vlakovo.
(Telegraf)
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