Logo

Hapšenje zbog nedozvoljenog prometa akciznim proizvodima

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
01.09.2026 14:56

Komentari:

0
Lisice zatvor pritvor
Foto: Ron Lach/Pexels

Pripadnici Sipe uhapsili su jedno lice zbog nedozvoljenog prometa akciznim proizvodima i na području Kaknja pretresli stambene i pomoćne prostorije koje koristi.

"Oduzeti su predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz da su počinjena krivična djela organizovani kriminal u vezi sa krivičnim djelima neovlašten promet akciznim proizvodima i nedopušteno skladištenje robe", navodi se u saopštenju Sipe.

Kako dodaju, hapšenje je obavljeno juče u okviru akcije "Han", a uhapšeni je sproveden u prostorije Sipe gdje je nad njim izvršena kriminalistička obrada i ispitivanje u svojstvu osumnjičenog.

Ova operativna akcija rezultat je višemjesečnog rada policijskih službenika Sipe usmjerena na otkrivanje i dokumentovanje krivičnih djela iz oblasti nedozvoljenog prometa akciznim proizvodima.

Aktivnosti su sprovedene u saradnji sa službenicima Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

SIPA

hapšenje

Kakanj

Akcize

pretresi

Komentari (0)

Pročitajte više

На фотографији коју је објавила кинеска новинска агенција Синхуа, снимак из дрона приказује поплављено подручје у Нувакоту у Непалу, у четвртак, 27. августа 2026. године.

Svijet

U bujičnim poplavama nestali i trezori banaka

2 h

0
Прилика за студенте у Бањалуци: Расписан конкурс за дом

Društvo

Prilika za studente u Banjaluci: Raspisan konkurs za dom

2 h

0
Улица Триве Амелице Бањалука

Hronika

Teška nesreća kod škole u Banjaluci: Dvoje povrijeđenih

2 h

0
Не користите лифт, али морате да га плаћате: Зашто ово важи за све власнике станова?

Ekonomija

Ne koristite lift, ali morate da ga plaćate: Zašto ovo važi za sve vlasnike stanova?

2 h

0

Više iz rubrike

Улица Триве Амелице Бањалука

Hronika

Teška nesreća kod škole u Banjaluci: Dvoje povrijeđenih

2 h

0
Нова трагедија у Српској: Ударио двоје пјешака, једно преминуло

Hronika

Nova tragedija u Srpskoj: Udario dvoje pješaka, jedno preminulo

4 h

0
Подигнута оптужница за трамвајску несрећу у Сарајеву, оптужен само возач

Hronika

Podignuta optužnica za tramvajsku nesreću u Sarajevu, optužen samo vozač

5 h

0
Полиција Републике Српске

Hronika

Dugo neće sjesti za volan: Napravio haos i zaradio ogromnu kaznu

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

14

Rosulje na nogama: Više od 400 primjedbi zbog planirane gradnje

17

11

Blagojević: U BiH napad na prava srpskog naroda na samoopredjeljenje

17

10

Centar dana, 01.09.2026.

17

01

Oglasilo se ministarstvo: Gradu Banjaluka nije data saglasnost za uvođenje školskih uniformi

16

46

U Peljavama ponovo radi obnovljena osnovna škola

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima