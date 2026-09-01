Hapšenje zbog nedozvoljenog prometa akciznim proizvodima

Autor:ATV redakcija
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Pripadnici Sipe uhapsili su jedno lice zbog nedozvoljenog prometa akciznim proizvodima i na području Kaknja pretresli stambene i pomoćne prostorije koje koristi.
"Oduzeti su predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz da su počinjena krivična djela organizovani kriminal u vezi sa krivičnim djelima neovlašten promet akciznim proizvodima i nedopušteno skladištenje robe", navodi se u saopštenju Sipe.
Kako dodaju, hapšenje je obavljeno juče u okviru akcije "Han", a uhapšeni je sproveden u prostorije Sipe gdje je nad njim izvršena kriminalistička obrada i ispitivanje u svojstvu osumnjičenog.
Ova operativna akcija rezultat je višemjesečnog rada policijskih službenika Sipe usmjerena na otkrivanje i dokumentovanje krivičnih djela iz oblasti nedozvoljenog prometa akciznim proizvodima.
Aktivnosti su sprovedene u saradnji sa službenicima Uprave za indirektno oporezivanje BiH.
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