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Podignuta optužnica za tramvajsku nesreću u Sarajevu, optužen samo vozač

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01.09.2026 12:11

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Подигнута оптужница за трамвајску несрећу у Сарајеву, оптужен само возач
Foto: Anadolu/Samır Jordamovıc

Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu okončalo je istragu o tramvajskoj nesreći u Sarajevu i podiglo je optužnicu protiv vozača tramvaja Adnana Kasapovića (48).

Kako je saopštilo tužilaštvo Kasapoviću je na teret stavljeno teško krivičnog djela protiv bezbjednosti saobraćaja i ugrožavanja javnog prometa.

Optužnica proslijeđena sudu

”Optužnica je proslijeđena Kantonalnom sudu u Sarajevu. Nakon što tužilaštvo zaprimi sudsku odluku, javnost će o svim relevantim informacijama biti detaljno upoznata”, saopštilo je tužilaštvo.

Po svemu sudeći Kasapović je jedini odgovoran za nesreću, jer u tužilaštvu navode da je istraga u ostalom dijelu obustavljena.

Nesprovođenje istrage

”U odnosu na navode iz anonimne prijave, medijske natpise o servisiranju magnetnih kočnica, sistemu video-nadzora i marketinške ugovore o zakupu oglasnog prostora u tramvajskim vozilima, nakon provedenih provjera i analize dokaza, Tužilaštvo Kantona Sarajevo donijelo je naredbu o neprovođenju istrage, budući da prijavljena djela nisu krivična djela”, navodi se u saopštenju.

Poginuo student iz Brčkog

Podsjetimo nesreća se dogodila 12. februara ove godine kada je tramvaj izletio iz šina. U nesreći je poginuo Erdoan Morankić (23) iz Brčkog, student Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, teško je povrijeđena Ela Jovanović (17), dok su tri osobe lakše povrijeđene, a među njima i vozač tramvaja.

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Tagovi :

Iskakanje tramvaja u Sarajevu

tramvaj

nesreća

tragedija

Optužnica

Erdoan Morankić

Sarajevo

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