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Poznat identitet majke i kćerke koje su preminule na ljetovanju: Biće sahranjene zajedno

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01.09.2026 10:30

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Ружа
Foto: pexels/Karin S

Poznat je identitet majke i kćerke iz Sarajeva koje su preminule tokom odmora u Dobrim Vodama u Crnoj Gori. Riječ je o Šejli Velija (45) i njenoj kćerki Džejni Velija (22), potvrđeno je objavljivanjem njihovih smrtovnica.

Prema informacijama Crne-Hronike, Šejla Velija bila je vlasnica ugostiteljskog objekta “Derbi” na Alipašinom Polju, dok joj je kćerka Džejna pomagala i radila u objektu.

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Majka i kćerka preminule u petak, 28. augusta 2026. godine.

Kako je navedeno na smrtovnicama, sahrana Šejli i Džejni Velija biće obavljena u srijedu, 2. septembra 2026. godine, u 11 sati na Gradskom groblju Vlakovo.

Podsjećamo, velika porodična tragedija potresla je Sarajevo, a posebno naselje Alipašino Polje, nakon što je stigla vijest da su majka i kćerka preminule tokom zajedničkog odmora u Crnoj Gori.

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Prema informacijama, prvo je preminula Džejna, a približno sat vremena kasnije i njena majka Šejla.

Tačan uzrok njihove smrti još nije zvanično utvrđen.

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Tagovi :

Dobra Voda

Crna Gora

majka

kćerka

smrtni slučaj

srčani zastoj

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