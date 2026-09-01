Poznat identitet majke i kćerke koje su preminule na ljetovanju: Biće sahranjene zajedno

Poznat je identitet majke i kćerke iz Sarajeva koje su preminule tokom odmora u Dobrim Vodama u Crnoj Gori. Riječ je o Šejli Velija (45) i njenoj kćerki Džejni Velija (22), potvrđeno je objavljivanjem njihovih smrtovnica.

Prema informacijama Crne-Hronike, Šejla Velija bila je vlasnica ugostiteljskog objekta “Derbi” na Alipašinom Polju, dok joj je kćerka Džejna pomagala i radila u objektu.

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Majka i kćerka preminule u petak, 28. augusta 2026. godine.

Kako je navedeno na smrtovnicama, sahrana Šejli i Džejni Velija biće obavljena u srijedu, 2. septembra 2026. godine, u 11 sati na Gradskom groblju Vlakovo.

Podsjećamo, velika porodična tragedija potresla je Sarajevo, a posebno naselje Alipašino Polje, nakon što je stigla vijest da su majka i kćerka preminule tokom zajedničkog odmora u Crnoj Gori.

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Prema informacijama, prvo je preminula Džejna, a približno sat vremena kasnije i njena majka Šejla.

Tačan uzrok njihove smrti još nije zvanično utvrđen.