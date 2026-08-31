Logo

Velika tragedija u Crnoj Gori: Majka i kćerka iz BiH preminule u sat vremena

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
31.08.2026 20:50

Komentari:

1
Велика трагедија у Црној Гори: Мајка и кћерка из БиХ преминуле у сат времена
Foto: Pexel/Julien Goettelmann

Majka i kćerka iz Sarajeva preminule su tokom odmora u Dobrim Vodama u Crnoj Gori.

Prema informacijama "Avaza" iz Crne Gore, prvo je preminula kćerka, a nakon sat vremena i njena majka. Kako saznajemo, u ovom slučaju nema elemenata krivičnog d‌jela.

Михаил Шабунин

Region

Rus izvršio trostruko ubistvo u Crnoj Gori, u toku velika potraga

Izvori "Avaza" iz Crne Gore su kazali da se obducent preliminarno izjasnio da se radi o srčanom zastoju i kod kćerke i kod majke.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

smrtni slučaj

majka

kćerka

Crna Gora

srčani zastoj

Dobra Voda

Komentari (1)

Pročitajte više

Бошњачка Фејсбук полиција скупила 60.000 пријава против српског мишљења

Republika Srpska

Bošnjačka Fejsbuk policija skupila 60.000 prijava protiv srpskog mišljenja

2 h

9
Дијете узима оловке са полице у књижари

Republika Srpska

"Sve je spremno za početak nove školske godine"

2 h

0
БиХ поражена од Литваније

Košarka

BiH poražena od Litvanije

2 h

0
Рупе у Бањалуци

Banja Luka

Rupe i ulegnuti šahtovi krase ulice najvećeg grada Srpske

2 h

1

Više iz rubrike

Нестао Ердуан Гемић

Hronika

Mladić Erduan Gemić pronađen mrtav

3 h

1
Полиција пронашла више од два килограма дроге код пруге

Hronika

Policija pronašla više od dva kilograma droge kod pruge

4 h

0
Несрећа код Бановић

Hronika

Saobraćaj potpuno obustavljen: Vozač poginuo u teškom sudaru s autobusom

7 h

0
Дајана Радошљевић

Hronika

Dajana Radošljević ponovo uhapšena zbog bijelog praha

8 h

4

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

07

Suša donijela nešto dobro, kruška preživjela bolest

22

02

Naučnici upozoravaju na potencijalne uticaje priobalnog „osvježavanja“ vode

21

57

Lidl odredio termin za otvaranje u BiH, rok za prijave za posao ističe

21

30

Dopremljena voda za stoku u trebinjskim selima - pomoć manastira Ostrog i opštine Nikšić

21

21

Milica Dabović raskinula sa kumom Darka Lazića! Upoznali se preko Onlifensa

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima