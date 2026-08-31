Velika tragedija u Crnoj Gori: Majka i kćerka iz BiH preminule u sat vremena

Majka i kćerka iz Sarajeva preminule su tokom odmora u Dobrim Vodama u Crnoj Gori.

Prema informacijama "Avaza" iz Crne Gore, prvo je preminula kćerka, a nakon sat vremena i njena majka. Kako saznajemo, u ovom slučaju nema elemenata krivičnog d‌jela.

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Izvori "Avaza" iz Crne Gore su kazali da se obducent preliminarno izjasnio da se radi o srčanom zastoju i kod kćerke i kod majke.