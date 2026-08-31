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"Sve je spremno za početak nove školske godine"

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Autor:

ATV redakcija
31.08.2026 19:58

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Дијете узима оловке са полице у књижари
Foto: ATV

Posljednji dan avgusta donio je neobičnu tišinu na gradskim igralištima. Umjesto dječije igre na suncu, parkovi su ostali pusti. Đački kalendar najavljuje kraj odmora, pa su se svi planovi uoči prvog zvona preselili na drugu adresu.

Neobična tišina na igralištima i u parkovima dokaz jeda je ljeto završeno, barem za one najmlađe. Roditelji i djeca preselila u knjižare, obavljaju posljednje pripreme za prvi dan škole.“

A u knjižarama — sasvim drugačiji prizor. Redovi, pune korpe i spiskovi kojima kao da nema kraja. Roditelji i đaci u glas priznaju da se oprema za školu često kupuje u posljednji čas.

"Evo sad sve kupujem",

"Došla sam sa drugim vidjeti neku torbu",

"Kupujemo polako, još ne znamo šta će nam trebati s obzirom da imamo prvačića",

"Sad trenutno tražimo sveske, imamo jednog prvačića i stariji sin je drugi razred. Većinu stvari smo prikupili ali ostale su sveske koje nismo znali, čekali smo da učiteljica kaže šta treba", kažu građani.

Da je ovo „najudarniji period za rad knjižara, potvrđuju i trgovci. Posla je, kažu, bilo tokom čitavog mjeseca, ali je današnji dan donio najveće gužve.

„Tokom cijelog avgusta osjetili smo tu školsku euforiju . Bilo je roditelja koji su htjeli na vrijeme da kupuju i izbjegnu gužvu. Međutim cijeli avgust je gužva a vidite i sami poslednji trenutak", kaže Željka Komljenić, trgovac.

Povratak u školsku rutinu osjeti se i na graničnim prelazima. Za razliku od prethodnih vikenda, na granicama danas nema većih zadržavanja ni gužvi — jasan znak da su se svi vratili kućama i da je ljetnim putovanjima došao kraj. Od sutra u osam ujutru, raspust je i zvanično prošlost.

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Tagovi :

Škola

nova školska godina

Knjige

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